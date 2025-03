Si prosegue con gli ultimi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 21 al 27 marzo 2025 (tratto dal magazine Chi) tenendo conto dei pianeti favorevoli e non, oltre alle influenze stellari. Ecco, dunque, le previsioni astrali per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dal 21 al 27 marzo 2025

BILANCIA: siamo nella stagione dell’Ariete, quindi normale che ci sia un po’ di stress e tensione. Non è il caso di drammatizzare, vedranno le cose con nuovi occhi a partire da lunedì. Venere torna sui suoi passi giovedì. Bella protezione stellare da parte di Giove. Grinta e professionalità notevole.

SCORPIONE: Marte è sempre positivo, i risultati saranno più lusinghieri. Devono liberarsi da alcuni fastidi cronici. Hanno molta grinta e devono saperla veicolare. Attenzione perché la mole di lavoro è sempre più impegnativa. Devono cercare di moderare un po’ di più il loro slancio.

SAGITTARIO: la Luna permette soprattutto nella giornata di sabato di chiudere una questione rimasta in sospeso. Non importa se dovranno scontrarsi con un familiare. Procedono bene anche gli affari. La sfera affettiva riserva le maggiori soddisfazioni. Marte è sexy e Venere, Sole e Mercurio sono nel loro cielo, dice l’oroscopo di Branko.

Branko svela le previsioni settimanali: l’oroscopo per gli ultimi segni

CAPRICORNO: non accennano a diminuire le fatiche in famiglia. Mercurio insiste nel creare alcuni malintesi in tutti i settori. Marte insistente che crea un po’ di zizzania. Necessitano di una valvola di sfogo. Non basta scaricare la tensione accumulata. Le persone a loro vicine sono di grande sostegno.

ACQUARIO: cielo frizzante, pieno di belle novità, quindi prima chiudono i conti rimasti in sospeso e meglio è. L’amore è vicino a loro, devono solo crederci e non abbandonare la fiducia in loro stessi. Non devono perdere la vicinanza con la realtà. Curare di più la forma fisica.

PESCI: la Luna riporta nella loro vita un amore e un’amicizia del passato. Venere ritorna nel loro segno, Marte è sempre passionale. Bene le prestazioni sportive. Non devono ascoltare coloro che dicono che sono pigri. Vanno alla grande le compravendite immobiliari.