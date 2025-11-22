Le previsioni 22-27 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Nuovi giorni da scoprire e, tra sorprese piacevoli e angherie impreviste, l’attenzione deve raggiungere il picco: le previsioni 22-27 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko toccano in particolare la prima parte della settimana per alcuni segni dello Zodiaco; fin da subito bisogna partire forte, cogliere le occasioni valide e sprigionare la propria creatività per mettere in evidenza il proprio valore. Qualche intoppo burocratico e/o finanziario potrebbe mettere a dura prova il vostro intuito, occhio alle critiche sul lavoro che arrivano dai piani alti. In amore c’è qualche controversia che rovina l’umore, forse qualche discussione del passato non è del tutto conclusa; per le coppie momenti di serenità e condivisione ma anche piccoli scontri da dirimere. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 22-27 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Oroscopo settimanale Branko 22-27 novembre 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Prima questo weekend, poi tutto il resto; dai prossimi giorni arrivano gli spunti necessari per dare maggiore spicco al proprio percorso di lavoro. In amore c’è una scelta da prendere, un bivio tutt’altro che semplice da gestire.

SCORPIONE: Il Sole termina il suo transito ma non è necessariamente una cattiva notizia; siete comunque pronti ad accogliere un fermento positivo sul lavoro e in amore, grazie all’arrivo di Venere, un interesse speciale può essere approfondito.

SAGITTARIO: Grandi giornate da ora in avanti per affondare il colpo sul lavoro e per dedicarsi alla passione in amore; l’Oroscopo settimanale Branko mette in evidenza giornate all’insegna della determinazione e soprattutto dell’equilibrio.

CAPRICORNO: Le conquiste dell’ultimo periodo vanno protette e fortificate; sul lavoro potrebbe arrivare qualche piccolo attacco, fatevi trovare pronti. In amore c’è una sensazione contrastante rispetto ad alcuni legami instaurati di recente; indagate principalmente sulla vostra emotività.

ACQUARIO: L’autunno incombe ma per voi continua ad esserci aria costante di primavera; sul lavoro siete pronti a stringere alleanze per accrescere ulteriormente il percorso professionale, in amore è importante affrontare le conversazioni con chiarezza.

PESCI: Stando alle previsioni 22-27 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko sono le emozioni a prendersi la scena nei prossimi giorni. Amore protagonista e possibilità di approfondire una conoscenza importante. Sul lavoro non tiratevi indietro se si tratta di puntare su una opportunità apparentemente rischiosa ma dai possibili ottimi frutti.