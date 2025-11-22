Le previsioni 22-27 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Ogni ciclo ha la sua fine ma l’attimo dopo c’è già un nuovo cerchio da iniziare a disegnare; le previsioni 22-27 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko raccontano della possibilità di dare il via ad un periodo prolifico e propizio soprattutto per il contesto di lavoro a patto che la determinazione e la tenacia raggiungano il top. Nuovi progetti in fiore, idee da concretizzare quanto prima e collaborazione da sfruttare il più possibile al fine di impreziosire ulteriormente il proprio percorso professionale. Tutto può alimentare le ambizioni e i sogni e, nei giorni che seguono, anche l’amore vuole la sua parte; per i single sono in arrivo sorprese degne di nota, anche relative a piccoli rintocchi dal passato. Per le coppie è tempo di affrontare sfide importanti anche a costo di trovarsi alle prese con confronti e piccole scaramucce. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 22-27 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko

Oroscopo settimanale Branko 22-27 novembre 2025: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Cresce la compatibilità con i nati sotto il segno dello Scorpione; l’amore ruba la scena al resto nei prossimi giorni ma attenzione ad una discreta fatica psicologica. La Luna vi trascina nel contesto di lavoro per una visione più ampia sui passi da seguire.

TORO: Il Sole nel segno è una vera e propria manna dal cielo; la serenità in amore porta a compimento progetti, idee e soprattutto i primi passi per i single alle prese con il corteggiamento. Sul lavoro iniziate a ragionare a lungo termine sfruttando le intuizioni del momento.

GEMELLI: Inizia a smuoversi qualcosa già da questo weekend, l’Oroscopo settimanale Branko mette in evidenza qualche polemica di troppo nel contesto di lavoro ma gli impegni richiedono massima attenzione. Valutate ogni strada possibile soprattutto se in amore qualcosa sembra non andare nel verso sperato.

CANCRO: L’amore quasi non non richiede sottolineature se non la serenità avvolgente a vantaggio sia delle coppie che dei single. Sul lavoro arrivano opportunità importanti soprattutto vero l’inizio della prossima settimana,

LEONE: Da sabato sarete come investiti da un fuoco piacevolmente disarmante, una voglia incalzante di mettersi in gioco in amore senza più paure e ipocondrie. Sul lavoro c’è qualche equivoco da risolvere, piccoli rallentamenti e situazioni da decifrare quanto prima.

VERGINE: Stando alle previsioni 22-27 novembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko inizia un periodo decisamente florido per coloro che soprattutto sul lavoro hanno intenzione di mettere in atto delle vere e proprie rivoluzioni. In amore c’è grande armonia tra famiglia e incontri, per i single è il momento di cogliere l’attimo.