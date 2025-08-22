Le previsioni 22-28 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

A ridosso del weekend e con sguardo rivolto ai giorni a seguire; le previsioni 22-28 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko offrono un racconto ampio e dettagliato nel merito degli scenari che potrebbero sorprendere, o addirittura spiazzare, diversi segni dello Zodiaco. Sul lavoro in molti hanno riacceso i motori dopo le meritate ferie all’insegna del relax; una sorta di disordine può creare non poche agitazioni ma saranno altrettante le idee riparatrice e soprattutto lungimiranti. In amore ottime opportunità per i single; l’estate è prossima a sfumare ma la voglia di divertirsi risponde a ben altri istinti e impulsi. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 22-28 agosto secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Le previsioni 22-28 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: La voglia di divertimento non tramonta a dispetto del mese di agosto prossimo ai titoli di coda. L’atmosfera del periodo porta in auge l’amore e con la presenza di Venere che potrebbe rendere particolarmente interessanti i prossimi giorni compreso il fine settimana. Attenzione a Marte in posizione contraria che potrebbe rendervi troppo permalosi, rischi sul lavoro ma con attenzione tutto può andare nel verso giusto.

TORO: E’ in particolare da oggi che si può iniziare a segnare una sorta di linea di demarcazione tra una fase da concludere e un nuovo inizio. Il cielo è promettente e soprattutto sul lavoro sarete pieni di energie e idee vincenti. In amore c’è una vena romantica che non passa inosservata.

GEMELLI: Giorni importanti soprattutto considerando quanto seminato nel periodo precedente; sorprese in arrivo soprattutto sul lavoro ma anche in amore sono da mettere in conto incontri speciali per i single.

CANCRO: Venere è ancora dalla vostra parte e tralasciare la voglia di romanticismo potrebbe essere un errore irrimediabile. L’amore è centrale ma anche sul lavoro sono diversi gli aspetti da prendere in considerazione. Le finanze finalmente sorridono e si può dare maggiore spazio alla praticità.

LEONE: Il cielo vi sorride quando ormai la bella stagione, che vi ha visto protagonisti, è prossima alla conclusione. C’è qualcosa da rimettere in ordine nel contesto di lavoro al fine di ripartire al meglio il prima possibile. Venere può segnare un nuovo inizio in amore, occhi ben aperti soprattutto per i single.

VERGINE: Stando alle previsioni 22-28 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko potreste finalmente accogliere positivamente delle novità importanti nel contesto di lavoro. Occasioni proficue per dare ulteriore smalto alla vostra crescita professionale ma anche momenti di spensieratezza da dedicare esclusivamente all’amore.