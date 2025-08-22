Le previsioni 22-28 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Le stelle non dormono mai, figuriamoci in un periodo così caldo e non solo per le temperature; le previsioni 22-28 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko mettono in evidenza una serie di novità corpose e stimolanti soprattutto nel mondo del lavoro. Qualcuno potrà finalmente imbastire una serie di operazioni necessarie per dare un nuovo vigore alla propria carriera professionale; scelte da prendere all’insegna della crescita ma anche opportunità per intavolare nuove collaborazioni e progetti. In amore periodo di spensieratezza con ottimi spunti per single e cuori solitari; non disdegnate nuovi incontri e soprattutto le emozioni inesplorate. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 22-28 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Oroscopo settimanale Branko 22-28 agosto 2025: amore e lavoro/ Ariete senza freni! Finanze fortunate per…

Le previsioni 22-28 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Il sole nel segno incita la calma, la serenità; sul lavoro c’è forse da prendere qualche scelta e magari fare qualche sacrificio in più, il periodo è comunque positivo nel complesso. In amore si aprono nuovi orizzonti e le scelte del momento sono tutt’altro che marginali.

Oroscopo Branko, previsioni di oggi venerdì 22 agosto 2025/ Sagittario ottimisti, chiarimento per Scorpione

SCORPIONE: A partire da oggi torna Venere nel segno e con essa anche una grande voglia di mettere la propria vita personale, e l’amore, al centro dell’attenzione e delle priorità. Sul lavoro occhio da lunedì; ci sarà qualche spiegazione da dare nel merito di progetti e collaborazioni.

SAGITTARIO: Impegno e determinazione andranno di pari passo nel corso di questa settimana; già da questo venerdì sarà facile mettere a disposizione del lavoro la propria fantasia e intraprendenza. In amore cercate di mettere in ordine le idee e lasciar perdere le situazioni che non vi gratificano.

CAPRICORNO: Al netto di qualche intoppo procede a gonfie vele questa fase particolarmente fortunata. Sul lavoro sarà premiata l’intraprendenza, la capacità di essere lungimiranti tra scelte e azioni immediate. Novità in amore ma attenzione a non trascurare i dettagli.

Oroscopo Branko, previsioni di oggi venerdì 22 agosto 2025/ Cancro nervosi, giornata frenetica per i Gemelli

ACQUARIO: L’estate è prossima a capitolare ma la vostra determinazione non è dello stesso avviso; sul lavoro siete ancora concentrati e i benefici si evincono dalla buona riuscita di progetti e iniziative. In amore c’è una leggera freddezza nell’aria, forse è il caso di essere prudenti.

PESCI: Stando alle previsioni 22-28 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko è il momento di fare i conti con un cielo non più gradevole come le precedenti settimane. Possibili ripercussioni in amore ma sarà la creatività a rimediare; sul lavoro create voi stessi opportunità e alternative per non incappare in situazioni complesse.