Scopriamo cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 23 al 29 maggio 2025 tratto dalla sua rubrica tenuta all’interno del magazine Chi, tenendo presente l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dal 23 al 29 maggio 2025

BILANCIA: il cielo è fatto così, le stelle possono stravolgere la vita dei nati sotto questo segno. Sono al centro di due venti contrapposti. Il passaggio di Saturno nella giornata di domenica non è definitivo. L’amore mancherà tanto nella loro vita.

SCORPIONE: Marte è ancora fastidioso, e le stelle sono più che altro insidiose. Non mancano le buone notizie, anche perché l’opposizione di Mercurio dal 26 potrebbe finire. Il pianeta della saggezza richiede impegno nel lavoro. Martedì 27 si forma la Luna nuova. Cielo dark.

SAGITTARIO: i Gemelli proprio non li capiscono, non c’è nulla da fare, e i pianeti sono per loro come le rose di maggio: ci stanno Giove, Sole, Mercurio e pure la Luna nuova. Saturno non è più ostile.

Branko e l’oroscopo della settimana: le previsioni degli ultimi segni

CAPRICORNO: cielo freddo, non c’è la passionalità di un tempo. Luna nuova, e Mercurio che lascia l’amico Toro. Amano molto il loro lavoro, è raro. Vorrebbero più entusiasmo dal punto di vista amoroso. Il giorno 25 Saturno raggiunge l’Ariete e non saranno più così tanto soli.

ACQUARIO: domenica 25 maggio arriverà Saturno a proteggerli oltre a rafforzare le loro decisioni. Il settore meglio illuminato dai pianeti è senza dubbio l’amore. Arriva Mercurio e pure la Luna nuova. Nascono nuove relazioni travolgenti. Marte, però, non aiuta la forma fisica, dice l’oroscopo di Branko.

PESCI: possono salutare Saturno a partire da domenica. D’altronde è stato con loro per due anni. Possono godersi una leggerezza che non hanno più avuto da un po’. Stanno facendo un grande lavoro su loro stessi. Attenzione all’ansia e al nervosismo in generale. Mercurio e Luna nuova in arrivo.