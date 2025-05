Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 23 al 29 maggio 2025 tratto dal magazine Chi, per quanto riguarda i primi sei segni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni fino al 29 maggio

ARIETE: settimana importante per tutti i segni, ma per loro in particolare. Domenica arriva Saturno, che è il pianeta della saggezza, che segnerà una svolta cruciale per la loro vita. Sarà un pianeta severo ma giusto. Luna nuova martedì. Qualcosa cambierà.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 20 maggio 2025/ Acquario pronti a cambiare, Sagittario frenetici

TORO: si incamera denaro, ma poi esce con grande facilità perché sono troppo generosi. Luna nuova il giorno 27. Il cielo sta per cambiare dal 25 perché c’è un passaggio di Saturno. Tutto cambia per poi rinascere in amore. C’è un sentimento che stanno tenendo segreto.

GEMELLI: possono andare avanti, alla riscossa, i nati sotto questo segno. Possono vivere questo periodo come una sorta di marcia trionfale. Grandi eventi stellari in arrivi con Saturno e la Luna nuova che offre un cielo strepitoso. Possono vincere nella carriera e negli affari. La vita non è soltanto un gioco, devono anche essere seri, dice l’oroscopo di Branko.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 20 maggio 2025/ Giornata cruciale per Gemelli e Leone!

Branko svela l’oroscopo della settimana per amore e lavoro

CANCRO: momento di ripensamenti, a che punto sono nella realizzazione dei suoi sogni? Nuovo Saturno attivo, vogliono avere successo nella vita. Mercurio attivo dal 26, oltre la Luna il 27. Molto difficile vivere nell’inganno, quindi meglio essere sinceri sempre.

LEONE: domenica 25 Saturno raggiungerà anche loro. C’è una nuova sistemazione in arrivo. Il mondo è grande quindi possono essere apprezzati, ma devono capire dove andare. Hanno però tempo di prendere una decisione. C’è una brezza fresca per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nuovi amori che nascono dal 27 in poi.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 19 maggio 2025/ Pesci cercano chiarezza, Bilancia concentrati

VERGINE: c’è un po’ di nervosismo, anche perché Mercurio diventa ostile. Luna nuova in questo cielo per nulla facile. Saturno in terreno neutrale nella giornata di domenica. Non devono stancarsi troppo. In amore devono osare di più.