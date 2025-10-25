Le previsioni 25-30 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per tutti i segni dello Zodiaco.

Una nuova sequenza di giorni con un carico di novità, in positivo e negativo, racchiuse nelle previsioni 25-30 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko. Il noto astrologo – per Chi Magazine – ha offerto il parere delle stelle in merito all’andamento dello Zodiaco e, per ciò che riguarda l’amore, qualcosa di corposo potrebbe cambiare nell’immediato. Nuove interazioni, conoscenze; rapporti da valorizzare altri da comprendere al meglio. La sincerità vince sempre, le maschere sono da lasciare agli altri. Sul lavoro gli spunti per incrementare creatività e intuito sono a piena disposizione, ma non per tutti; qualcuno potrebbe dover dirimere non poche beghe di carattere burocratico o finanziario. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 25-30 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Oroscopo Branko 24 ottobre 2025, previsioni su amore e lavoro/ Capricorno a rilento, Pesci grintosi

Le previsioni 25-30 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Non siete più sulla scia avvincente vissuta nel corso dell’estate; complice l’arrivederci di Saturno e Nettuno che torneranno presto ad orbitare in vostro supporto. Per ora c’è una Luna che indica la strada della spensieratezza, sia in amore che sul lavoro. Per i sentimenti è previsto un incontro importante.

Oroscopo Branko 24 ottobre 2025, previsioni su amore e lavoro/ Ariete e Leone ambiziosi!

TORO: Il fine settimana può essere un momento cruciale per i sentimenti; in amore tocca mettersi in gioco e per le coppie ciò può riguardare la progettualità e, chissà, magari i propositi nuziali. Sul lavoro è il momento giusto per dimostrare maggiore franchezza nelle conversazioni.

GEMELLI: Gli impegni professionali sono in crescita e la necessità di coniugare il tutto per sfruttare al meglio le occasioni è fondamentale. In amore permane il supporto di Venere, tutto più semplice e lineare nei rapporti di coppia e per i single.

CANCRO: Tornate protagonisti nei prossimi giorni, le ruggini e le frizioni sono da mettere alle spalle e l’amore può tornare al centro delle priorità. Nel fine settimana occhio agli impegni di lavoro con la possibilità di un cambiamento importante.

Oroscopo Branko 16 ottobre 2025: previsioni su amore e lavoro/ Bilancia affaticati, Pesci dinamici

LEONE: Il divertimento, la spensieratezza; elementi da assimilare e vivere a pieno soprattutto per ciò che riguarda le dinamiche d’amore. Sul lavoro crescono le collaborazioni ma forse c’è qualcosa da sistemare meglio nel merito dei progetti in corso.

VERGINE: Stando alle previsioni 25-30 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo Branko c’è fiducia per trasformare in concretizza le idee illuminanti dell’ultimo periodo. In amore evitate le discussioni inutili, sul lavoro meglio accantonare l’ansia da prestazione.

Oroscopo settimanale Branko 25-30 ottobre 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Nei prossimi giorni la strada sarà finalmente in discesa; dopo qualche scossone recente il cielo vi sorride in particolare grazie alla presenza di Saturno e Nettuno. In amore si può pianificare un viaggio, sul lavoro crescono le occasioni proficue.

SCORPIONE: La Luna nel segno stimola il fine settimana all’insegna della praticità; in amore c’è spazio per la tenerezza, anche per la passione In amore attenzione alle gestione delle finanze personali.

SAGITTARIO: La vivacità sarà una costante nei prossimi giorni, mettete da parte le preoccupazioni per ciò che riguarda sia il lavoro che l’amore. Nuovi incontri all’orizzonte e una magia tutta da scoprire.

CAPRICORNO: Forse l’isolamento recente è da mettere in discussione; cercate di riflettere sulle ragioni alla base dell’umore del momento e mettetevi in gioco per ciò che riguarda l’amore. Sul lavoro accettate aiuti e supporto se c’è qualche difficoltà nel portare avanti progetti e idee.

ACQUARIO: Marte nel segno con insistenza, Sole e Mercurio che si stringono la mano e cercano di forzare ulteriormente gli stimoli positivi. Bisognerà tenere duro se arrivano momenti tesi sul lavoro. In amore cresce l’ottimismo.

PESCI: Stando alle previsioni 25-30 ottobre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko c’è un senso di fastidio nell’aria che potrebbe mettere a repentaglio la buona riuscita di qualche iniziativa. Non trascurate gli affari ma anche l’amore merita attenzioni; sul lavoro c’è modo di dimostrarsi vincenti e ambiziosi.