Ecco l’oroscopo settimanale di Branko dal 27 giugno al 3 luglio 2025: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 27 giugno al 3 luglio 2025 tratto dal magazine Chi, tenendo conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale fino al 3 luglio 2025: le previsioni di Branko

ARIETE: in un primo momento si sono sentiti disorientati, ma ora il cielo fa risplendere tutto quanto. In amore ci vuole dialogo sincero. La gelosia gratifica. Inizia un buon periodo per le contrattazioni e per gli affari. Devono essere più concreti e realisti. Se vogliono giocare con l’amore allora i Gemelli ci sta.

TORO: Venere nel segno fa risaltare il loro fascino naturale. C’è chi ha tanta simpatia e tanta bellezza. Marte offre un bel sex appeal. La loro attenzione è tutta concentrata sull’amore. Mercurio pettegolo che crea delle incomprensioni con i figli. Negli affari non sono sfortunati.

GEMELLI: Marte li fa litigare con la famiglia per i soldi. Sono stanchi e irritabili. Hanno tantissime chance nella vita di tutti i giorni. Bene gli investimenti nel commercio. Grande momento per chi lavora nel mondo della scrittura. Con il Leone è passione pura.

Branko svela l’oroscopo dal 27 giugno al 3 luglio 2025: le previsioni

CANCRO: Venere, Marte e Giove sono dalla loro parte. Successo in amore e nelle relazioni. Ci possono essere dei vantaggi per il futuro. Saturno e Nettuno sono nel settore del successo. Devono distringere tra il fumo e l’arrosto. Non si devono negare nulla.

LEONE: Mercurio inizia un transito molto lungo nel loro segno. Bene l’invertita e la creatività. Mercurio toglie la tendenza a chiudersi in loro stessi. Venere in opposizione. Possono vincere in amore. Possono spendere per un bel viaggio, dice l’oroscopo di Branko.

VERGINE: il coltello dalla parte del manico ce l’hanno. Possono scrivere la loro legge. In amore sono vincenti. Non devono avere paura di osare. Mercurio opposto è alle loro spalle. Nuovi incontri fortunati. Un investimento si presenterà la prossima settimana. Insieme possono vincere in amore.