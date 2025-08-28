Le previsioni 28 agosto - 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

I giorni del mese estivo per eccellenza stanno per esaurirsi ma le stelle all’orizzonte promettono che le emozioni e i colpi di scena sono tutt’altro che in esaurimento; arrivano le previsioni 28 agosto – 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko con un carico considerevole di novità per diversi segni dello Zodiaco. Sul lavoro sono diverse le situazioni che attirano l’attenzione; da una parte c’è chi ha preso finalmente le redini della propria crescita professionale e medita su cambiamenti radicali. Altri segni però dovranno ancora darsi da fare prima di avere ben chiara la strada da percorrere nel prossimo futuro. In amore c’è sempre spazio per nuove emozioni, nuove esperienze; le stelle sorridono ai single intraprendenti ma anche alle coppie che hanno deciso di compiere passi importanti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 28 agosto – 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Le previsioni 28 agosto – 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Una settimana con diverse energie a proprio vantaggio per rendere concreti desideri e progetti riguardanti il contesto di lavoro. Nuove sfide all’orizzonte ma le stelle del periodo sono vostre alleate nel merito di una poderosa crescita personale e professionale. In amore c’è la possibilità di rendere un rapporto speciale ancor più stabile, non tradite l’equilibrio conquistato di recente.

TORO: Nuove idee da mettere in pratica e proposte interessanti da valutare con attenzione; i prossimi giorni saranno cruciali per coloro che stanno ponderando un possibile cambiamento nel contesto di lavoro. In amore bisogna aprirsi, lasciare andare le paure e vivere ogni emozione a pieno; single incoraggiati dalle stelle.

GEMELLI: Siete ad un passo dalla meta, questa settimana si preannuncia come una sorta di svolta per coloro che hanno intrapreso un cammino, soprattutto sul lavoro, all’insegna delle novità e dei cambiamenti radicali in positivo. In amore siate maggiormente flessibili se sopraggiungono tensioni e malintesi.

CANCRO: Non può sempre essere tutto rose e fiori, per qualcuno il calare dell’estate potrebbe portare anche l’umore al ribasso. Sul lavoro c’è da sistemare qualche situazione spinosa e derivante da collaborazioni poco proficue. Non mancheranno le opportunità; anche in amore c’è da chiarire qualcosa ma ottimi spunti per i single che sono tornati a mettersi in gioco, seguite l’intuito.

LEONE: Una settimana da prendere con le pinze sia per spunti che per intuizioni; non tutto rappresenta una reale occasione. Sul lavoro si aspira ad una crescita professionale ma sarà fondamentale vivere con il piglio giusto le piccole sfide dei prossimi giorni.

VERGINE: Stando alle previsioni 28 agosto – 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko è il momento di prendere le redini della propria condizione di lavoro e sfruttare al massimo le opportunità di crescita. In amore non serve porsi troppi problemi, uscire dalla propria comfort zone sarà fondamentale per avventurarsi in sorprese più che dolci.