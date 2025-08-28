Le previsioni 28 agosto - 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Ogni giorno ha un suo perchè, soprattutto se le riflessioni sono protese verso il futuro; all’orizzonte un periodo dalle diverse sfumature, tra il positivo e il negativo, ben raccontate dalle previsioni 28 agosto – 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko. Sul lavoro urge prendere qualche decisione radicale, magari anteponendo anche i propri interessi rispetto a quelli altrui; le fasi di rinnovamento e cambiamento sono necessarie soprattutto quando ambizioni personali e generali non collimano. In amore spazio a nuovi incontri per i single, sensazioni ed emozioni travolgenti; l’istinto può fare la differenza anche per le coppie che hanno finalmente ristabilito una discreta armonia. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 28 agosto – 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Oroscopo settimanale Branko 28 agosto - 1 settembre 2025: amore e lavoro/ Che grinta per Toro e Leone!

Le previsioni 28 agosto – 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Una settimana favorevole sia in amore che sul lavoro; single in allerta se arriva un interesse speciale da parte di qualcuno, per le coppie nuove opportunità per ristabilire l’armonia se reduci da qualche scossone. Sul lavoro passi importanti verso il futuro ma con qualche ostacolo da archiviare il prima possibile.

Oroscopo Branko 28 agosto 2025, previsioni su amore e lavoro/ Scorpione creativi, Acquario con meno dubbi

SCORPIONE: Trasformazione e rinnovamento sono le parole chiave che accompagneranno i prossimi giorni; c’è un dialogo costruttivo che sta forgiando nuove ambizioni riguardanti la vostra posizione sul lavoro. In amore date maggiore spazio alla fiducia, soprattutto quando si tratta di lasciarsi guidare dal proprio istinto.

SAGITTARIO: Entusiasmo e vitalità andranno a condire la settimana in arrivo con opportunità golose soprattutto nel contesto di lavoro. Esplorare nuovi orizzonti è necessario se la propria condizione professionale inizia ad essere vissuta come limitante. In amore serve apertura mentale; per i single non sono da escludere nuove passioni travolgenti.

Oroscopo Branko 28 agosto 2025, previsioni su amore e lavoro/ Ariete nervosi, Toro troppo frenetici!

CAPRICORNO: La concretezza è fondamentale nel corso dei prossimi giorni; le stelle indicano la strada della perseveranza e soprattutto della costanza, solo così si può ottenere finalmente qualche soddisfazione in più nel contesto di lavoro. In amore mancano un po’ di energie, cercate di recuperare le risorse necessarie prima di tuffarvi in nuove relazioni.

ACQUARIO: Gli stimoli nel vostro caso sono una costante e anche i prossimi giorni non tradiscono le attese; c’è la possibilità di rinnovarsi nel contesto di lavoro e le stelle del periodo favoriscono soprattutto le iniziative all’insegna della creatività. In amore siete leggermente in debito di sentimenti, cercate di approfondire i rapporti che meritano.

PESCI: Stando alle previsioni 28 agosto – 1 settembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko bisognerà mettere ordine tra le necessità personali e gli impegni di lavoro. C’è qualcosa che desta il vostro umore ma al contempo non mancheranno le opportunità per rinvigorire il vostro percorso professionale. In amore cresce l’empatia verso una persona speciale ma occhio a non avere fretta; ogni passo va ponderato.