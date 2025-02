Scopriamo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko dal 28 febbraio al 6 marzo 2025 (tratte da Chi) per gli altri sei segni dello zodiaco, tenendo conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri. Quali saranno i pianeti favorevoli? E quelli contro?

Oroscopo settimanale di Branko fino al 6 marzo 2025: le previsioni

BILANCIA: nelle relazioni sentimentali devono avere a che fare con un po’ di maretta, anche perché Mercurio ostacola un po’ i chiarimenti. Conviene stare attenti alle parole che utilizzano con gli altri, anche perché non sopporterebbero degli strascichi. La carriera va avanti in maniera decisa.

SCORPIONE: Luna un po’ superba con questo amore che stanno vivendo. Carnevale all’insegna della passione e del divertimento. Nel weekend è possibile fare un incontro molto sensuale e poi possono contare sulla protezione di Mercurio per quanto riguarda il lavoro. Nuova impresa favorita.

SAGITTARIO: la Luna venerdì rende un po’ inquieti e disorientati. Avranno una risposta positiva da parte del partner o di una persona importante. La comunicazione fra genitori e figli migliora a vista d’occhio. Posizione favorevole di Mercurio e il lavoro diventa un gioco divertente nel giro di poco tempo.

Branko e l’oroscopo della settimana: amore, lavoro e fortuna

CAPRICORNO: purtroppo c’è un po’ di tensione in casa e in famiglia. Mercurio diventa nervoso quindi bisogna fare molta attenzione alle provocazioni. La mancanza di rispetto non la tollerano proprio. Preferiscono avere il controllo della situazione. Qualcuno del Leone può essere un alleato prezioso.

ACQUARIO: vivace e dinamico questo cielo per quanto riguarda l’amore. Alcuni si sentono liberi ed energici. Luna complice nel fine settimana, bene anche la sfera pratica. I ritmi del sonno e della vita vanno rispettati. Potrebbero concedersi dei momenti di relax e di coccole con la Bilancia, dice l’oroscopo di Branko.

PESCI: vivranno giornate all’insegna della passione e del divertimento, complice il Carnevale, anche grazie a Marte piuttosto eccitante. Mercurio li aiuta nel campo degli investimenti e sono anche velocizzati gli affari. Nelle trattative non li batte più nessuno.