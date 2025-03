Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 28 marzo al 3 aprile 2025 (tratto dal magazine Chi) partendo dal presupposto che si vanno ad analizzare alcune sfere della vita delle persone: la sfera sentimentale, il lavoro, con tutti i suoi pro e i suoi contro, e infine la fortuna negli incontri. Scopriamo, dunque, le previsioni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale di Branko fino al 3 aprile 2025: le previsioni zodiacali

ARIETE: sabato 29 c’è la Luna nuova che dà inizio a soddisfazioni inattese, fa sapere l’oroscopo settimanale di Branko. Possono iniziare una nuova vita. Primavera a tinte forti. Attenzione perché potrebbero essere una pentola a pressione pronta a scoppiare. Marte è ostile e Mercurio sta tornando indietro. Devono mettere una parola fine ai progetti, quindi portarli a termine. I nuovi incontri sono speciali.

TORO: molto lento questo Plutone, ma bisogna andare avanti con determinazione, anche perché i progetti in atto sono ben oliati, insomma, ben avviati. Anche in amore possono contare su buone stelle con una Venere che procura loro nuovi incontri. Lunedì Nettuno si sposta in Ariete, forse è il segnale che stavano aspettando.

GEMELLI: Luna magnifica nella giornata di sabato, dice l’astrologo Branko e infatti inizia qualcosa di importante soprattutto per quanto riguarda l’amore, ma devono metterci tutto il loro impegno. Attenzione a Mercurio e Venere. Luna che è un tesoro nella giornata di mercoledì. Marte in Cancro rende un po’ instabili e troppo possessivi.

Branko svela le previsioni della settimana: l’oroscopo per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: il loro fuoco si sta via via spegnendo sempre di più. Ci vuole cautela nella giornata di sabato, anche perché non possono vincere tutte le battaglie professionali. Si recupera il sostegno di Mercurio nella giornata di domenica. Inizio di una nuova era con Nettuno che se ne va, dice l’oroscopo di Branko.

LEONE: cielo che si muove, si vede che c’è la mano del destino. Non bisogna mai dare nulla per scontato, e soprattutto non devono rinnegare loro stessi. Strepitosa Luna nova nella giornata di sabato. Sabato non hanno più a che fare con Nettuno, che infatti si sposta in Ariete. Bisogna alternare riposo e impegno.

VERGINE: Luna nuova che annuncia importanti cambiamenti che riguardano il patrimonio di famiglia. Si porranno quesiti che hanno a che fare con il bene e il male, il giusto e lo sbagliato. Dopo domenica, però, devono tenere il cuore libero perché l’amore potrebbe bussare alla loro porta. Le scelte vanno sempre fatte con il cuore.