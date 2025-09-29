Le previsioni secondo l’Oroscopo settimanale Branko 29 settembre - 5 ottobre 2025: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Ogni lunedì raccoglie nuove convinzioni acquisite, nuove consapevolezze su cui ragionare ma non sempre le idee sono chiare fin da subito; le previsioni secondo l’Oroscopo settimanale Branko 29 settembre – 5 ottobre 2025 mettono in evidenza una serie copiosa di cambiamenti e novità, non tutto però in una direzione positiva. Sul lavoro c’è molto movimento, quasi una frenesia generale che rende più difficile la capacità di concentrarsi su obiettivi concreti. Occhio agli aspetti finanziari in vista dell’inizio del nuovo mese ma non lasciate in disparte le vostre ambizioni. In amore non è oro tutto ciò che luccica; nei prossimi giorni potreste rendervi conto di aver idealizzato troppo un rapporto, o addirittura una persona in particolare. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni secondo l’Oroscopo settimanale Branko 29 settembre – 5 ottobre 2025

Le previsioni secondo l’Oroscopo settimanale Branko 29 settembre – 5 ottobre 2025: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Grande entusiasmo dalla vostra parte per rendere questa settimana quanto mai preziosa; sul lavoro c’è tanto da fare, soprattutto nel merito di nuovi progetti in fiore. In amore torna con piacevole prepotenza la passione; coppie che riscoprono nuove consapevolezze e single predisposti a nuovi incontri.

TORO: Alcune priorità riguardanti il mondo del lavoro sono da rivedere; gli ultimi giorni hanno alimentato le riflessioni e forse c’è da cambiare strategia. In amore nuove sicurezze a vantaggio dei rapporti riscoperti di recente.

GEMELLI: Prosegue il periodo all’insegna della vivacità, stimoli e idee si affollano e sul lavoro siete assoluti protagonisti. In amore qualche insicurezza di troppo alimenta le tensioni, cercate di dialogare di più.

CANCRO: L’introspezione in questa fase è fondamentale; comprendere prima le proprie necessità è la chiave giusta per valorizzare l’amore e i rapporti stretti di recenti. Sul lavoro si prospetta un periodo propizio per le nuove iniziative.

LEONE: Nel corso di queste settimana servirà affidarsi alla fiducia; una collaborazione di lavoro potrebbe risentire di qualche intoppo. In amore cresce l’intensità di un rapporto speciale, non sono da escludere piacevoli sorprese.

VERGINE: Stando alle previsioni secondo l’Oroscopo settimanale Branko 29 settembre – 5 ottobre 2025 è importante dare il giusto valore alle scelte, soprattutto nel contesto di lavoro. Un po’ di stanchezza affiora, non lasciatevi trascinare dalle insicurezze quando si parla d’amore.