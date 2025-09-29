Le previsioni secondo l’Oroscopo settimanale Branko 29 settembre - 5 ottobre 2025: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Un mese che si chiude ed un altro che è pronto ad esordire; le previsioni secondo l’Oroscopo settimanale Branko 29 settembre – 5 ottobre 2025 rimandano alla necessità di aver fin da subito chiaro il quadro dei prossimi giorni. Sul lavoro sarà fondamentale avanzare le richieste giuste, soprattutto se da tempo meditate a proposito di cambiamenti radicali. La crescita professionale passa per la determinazione, per la voglia di dare realmente una svolta alla condizione attuale partendo da ambizioni chiare e definite. In amore torna la tenerezza, la passione per le coppie che hanno vissuto non poche difficoltà. Single in prima linea per quanto riguarda le nuove conoscenze e le emozioni in fiore. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni secondo l’Oroscopo settimanale Branko 29 settembre – 5 ottobre 2025.

Oroscopo settimanale Branko 29 settembre - 5 ottobre 2025

Le previsioni secondo l'Oroscopo settimanale Branko 29 settembre – 5 ottobre 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Per voi si prospetta una settimana carica di stimoli per ciò che riguarda il lavoro. Valorizzate gli obiettivi personali e soprattutto evitate di sfociare in attività non vicine alle vostre esigenze. Sul lavoro si può stringere ulteriormente un rapporto importante.

SCORPIONE: C’è grande determinazione nell’ultimo periodo, sul lavoro siete dominanti ma attenzione a non generare ostacoli evitabili. In amore affidatevi ai rapporti importanti, non ignorate il supporto altrui.

SAGITTARIO: C’è un desiderio coinvolgente in questo periodo, una settimana che segue l’ambizione di inseguire un sogno specifico riguardante il contesto di lavoro. Attenzione in amore se subentra qualche perplessità da parte del partner.

CAPRICORNO: Non abbiate paura di mettervi in gioco anche a costo di rischiare qualcosa per ciò che riguarda il lavoro. In amore vi aspetta un periodo di discreta serenità, sia per le coppie che per i single; lasciate spazio ai momenti di relax.

ACQUARIO: L’originalità è una peculiarità da sfruttare al meglio nel contesto di lavoro; una scelta vincente può determinare una svolta più che positiva nel contesto di lavoro. In amore serve affidarsi alla curiosità; alimentate la passione di coppia con maggiore ingegno.

PESCI: Stando alle previsioni secondo l’Oroscopo settimanale Branko 29 settembre – 5 ottobre 2025 emerge una grande sensibilità in questo periodo. Sul lavoro bisognerà non lasciarsi trascinare dalle emozioni. In amore ricercate l’equilibrio, le scelte radicali sono forse da rimandare.