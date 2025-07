Le previsioni 30 luglio - 3 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Arrivano giorni cruciali, l’estate entra nel vivo e le emozioni faranno altrettanto; le previsioni 30 luglio – 3 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko mettono al centro dell’attenzione l’amore che per lungo tempo sarà baricentro di riflessioni, azioni e aspettative. Questa chiusura del mese sarà per molti frenetica, a partire dalle ultime questioni di lavoro prima di lasciarsi andare alle ferie. Collaborazioni da mettere in stand by e richieste da rimandare; cercate di non fare troppa confusione evitando contraccolpi al ritorno. Lato sentimenti si muove qualcosa di piacevolmente imprevisto; per le coppie spunta una relazione da approfondire, magari legata ad un rapporto del passato. Per le coppie la passione raggiunge il picco ma qualcuno dovrà fare i conti anche con qualche screzio di troppo. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 30 luglio – 3 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Oroscopo settimanale Branko 30 luglio - 3 agosto 2025, amore e lavoro/ Toro in difficoltà, Ariete indecisi

Le previsioni 30 luglio – 3 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: L’intensità di questa settimana potrebbe mettere a dura prova le relazioni e anche l’umore; in amore serve maggiore autenticità, sul lavoro è meglio evitare di porre freni o limiti quando si tratta di collaborare.

Oroscopo Branko 29 luglio 2025, previsioni su amore e lavoro/ Capricorno tesi, Pesci in ripresa

SCORPIONE: Passione travolgente, l’amore è al centro della scena nel corso dei prossimi giorni e le previsioni settimanali raccontano di novità che potrebbero riguardare anche il contesto di lavoro.

SAGITTARIO: Un cielo che indica la strada del cambiamento, dell’avventura; sul lavoro si può sperimentare e trarre vantaggio dall’ignoto che forse prima creava fin troppi timori. In amore siete carenti in ascolto, è il caso di impegnarsi di più per evitare conflitti.

CAPRICORNO: Il confronto sul lavoro è fondamentale; anche con toni accesi, spesso si può arrivare a conclusioni che possono segnare una svolta. In amore serve dialogo ma i giorni a seguire si preannunciano liberi da possibili tensioni.

Oroscopo Branko 29 luglio 2025, previsioni su amore e lavoro/ Gemelli vivaci, Toro pensierosi

ACQUARIO: La creatività è ormai una costante consolidata; siete da tempo in una fase di ascesa ma forse sul lavoro non avete ancora raggiunto il picco che meritate. In amore non è il caso di insistere se una relazione non procede come sperato.

PESCI: Stando alle previsioni 30 luglio – 3 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko arriva un discreto romanticismo da cogliere al volo. L’amore si prende la scena ma attenzione a non sottovalutare alcuni imprevisti sul lavoro, soprattutto nel weekend.