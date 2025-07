Le previsioni 30 luglio - 3 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Si chiude il mese in corso e si arriva direttamente nel pieno della stagione estiva; le previsioni 30 luglio – 3 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko raccontano di una conclusione più che lieta per diversi segni dello Zodiaco ma di tanto su cui riflettere in vista del mese entrante. Molti saranno alle prese con le ferie, altrettanti dovranno ancora dirimere diverse questioni importanti nel contesto di lavoro; chi ha fretta di chiudere un accordo potrebbe riscontrare non pochi ritardi per via del periodo frenetico. In amore sorge la passione di pari passo con la stagione sempre più nel vivo; attenzione alle false intuizioni e soprattutto a quelle attenzioni improvvise che potrebbero nascondere ben altre intenzioni. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 30 luglio – 3 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Le previsioni 30 luglio – 3 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Gli stimoli non mancheranno nel prosieguo della settimana e la voglia di innescare novità proficue sarà dominante soprattutto in amore. Attenzione sul lavoro dove qualcosa potrebbe mettere in dubbio alcune certezze ricavate nei giorni precedenti.

TORO: La ricerca della stabilità non è una costante solo nella vostra quotidianità; comprendere le esigenze altrui è fondamentale al fine di riparare piccole incomprensioni sorte in amore. Serve sincerità ma anche collaborazione; sul lavoro osservate i dettagli in profondità.

GEMELLI: Una fase decisamente positiva e soprattutto all’insegna della spensieratezza; gli impegni di lavoro non gravano sull’umore ed è possibile dedicarsi con maggiore attenzione alla diverse sfumature che lambiscono l’amore.

CANCRO: Siete da troppo tempo in bilico o stretti tra due fuochi; gli spagnoli dicono ‘entre la espada y la pared’, se siete ad un bivio è ora di scegliere. Lasciate andare le delusioni del passato e tuffatevi in nuove emozioni in amore.

LEONE: Settimana da vivere da protagonisti; la grinta dei prossimi giorni sarà quasi disarmante per chi vi osserva nel contesto di lavoro. In amore arrivano emozioni travolgenti, lasciatevi andare.

VERGINE: Stando alle previsioni 30 luglio – 3 agosto 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko è in arrivo una fase di grande introspezione soprattutto per ciò che riguarda l’amore. Sul lavoro, se vi sentite sottovalutati, seguite ulteriormente il vostro intuito.