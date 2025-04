Vediamo insieme cosa succederà nel corso dei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 4 al 10 aprile 2025 (tratto dal magazine Chi) tenendo conto dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri. Ecco, dunque, le previsioni zodiacali dei dodici segni.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni fino al 10 aprile 2025

ARIETE: a causa dei pianeti agitati si ritroveranno a discutere in casa e in famiglia. Marte non riesce a trattenersi dalla rabbia e la Luna chiede tempo soprattutto domenica. Devono sognare un futuro insieme alla persona amata. L’importante è non fare grossi danni. Nuovi incontri portati da Venere, presto arriverà un’occasione d’oro.

TORO: la forza del loro amore si concentra suoi nuovi incontri in questo periodo. Basta che si guardino attorno. I flirt occasionali potrebbero sorprendere in positivo. Giornate propizie quelle del 5, del 9 e del 10 aprile. La vita sentimentale è molto importante per loro. Ci sono più chance nel loro settore professionale.

GEMELLI: settore pratico con una Luna favorevole. Si delinea un affare che può aumentare il patrimonio. Non devono lanciarsi su alcune clausole dei contratti. Devono prendersi un po’ di tempo per approfondire tutti i settori. Su firme e accordi devono essere lucidi e incisivi. Possono concedersi qualche intemperanza in amore. Una relazione che funziona non va compromessa.

CANCRO: grande forza per la vita amorosa. Non devono lasciare che gli altri smontino il loro entusiasmo. Sono molto attraenti in questo periodo. Marte li rende autentici. Momento propizio per la professione. Devono concentrarsi un po’ di più sugli impegni.

LEONE: la Luna sabato può portare qualche incertezza in più. Attenzione ai dubbi esistenziali. Devono capire se cambiare strada oppure continuare così. L’obiettivo che hanno in mente è molto ambizioso. L’introspezione va bene, ma devono anche guardarsi attorno. Il loro sogno d’amore va coltivato con passione.

VERGINE: la Luna annuncia un sabato con un incontro che darà una grande scossa. Sodalizio amoroso e professionale. Devono avere fiducia nel loro futuro. Ci sono ancora delle incomprensioni con il coniuge e con i figli. Attenzione a Mercurio e Venere in opposizione. Meglio attendere per gli affari, dice l’oroscopo di Branko.

BILANCIA: i nati sotto questo segno devono portare pazienza con la Luna nel loro cielo sabato. Sono un po’ stanchi sia dal punto di vista psicologico sia fisico. Prima di contrattaccare devono pensarci bene. Accanto a loro possono contare sulla persona amata.

SCORPIONE: il cielo è schierato dalla loro parte infatti sono in aspetto eccellenti Mercurio, Venere, Marte e Saturno. Ci sono dei perfezionamenti in attivo per quanto riguarda lo studio. A volte sono bloccati da una strana paura, ma non devono, perché possono ottenere tutto quanto.

SAGITTARIO: Luna che è punto nevralgico nel loro cielo. Possono ottenere un finanziamento richiesto da tempo, ma attenzione perché non possono cantare vittoria. Ci sono da sciogliere dei cavilli legali. In amore possono spuntarla anche se bisogna fare attenzione agli intrighi. Possono incontrare qualcuno che scalderà il loro cuore.

CAPRICORNO: cielo diviso a metà. C’è un po’ di maretta nel loro matrimonio. Tutto dipende dalla loro stanchezza. Non devono scoraggiarsi troppo se vivono dei transiti faticosi nel loro cielo. Bene il lavoro.

ACQUARIO: la loro attenzione è assorbita dagli affari. Situazione fervida di spunti. Il conto in banca tende a crescere. Attenzione a tutte le clausole nei contratti da firmare. Sono molto indaffarati in questo periodo, ma almeno sta per arrivare una bella notizia. L’amore non va trascurato.

PESCI: Luna ottima che si forma nel loro cielo. Finalmente uniti passione, empatia e sentimento. Giove chiede di rispettare leggi e regolamenti. Devono portare al sicuro il loro amore come una nave in un porto.