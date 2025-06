Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 6 al 12 giugno 2025 (tratto dal magazine Chi) per quel che riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni fino al 12 giugno 2025

ARIETE: è una settimana cruciale che cambia il panorama stellare. Venere entra nel segno venerdì. Si parla di soldi, immobili e commerci. Tra domenica e lunedì arrivano Mercurio e Giove. Ci saranno contatti con l’estero. Non devono iniziare delle liti con gli ex.

TORO: Venere arriva nella giornata di venerdì. Buone notizie grazie Mercurio e Giove. Arrivano le risposte per un finanziamento. L’amore rifiorisce come una rosa tardiva anche perché ormai l’estate si avvicina. Marte contrario ancora per poco, quindi bisogna riposare di più.

GEMELLI: tra domenica e lunedì arrivano Giove e Mercurio che li aiuteranno nel settore pratico. Il cielo resta buono anche per quanto riguarda il denaro, infatti possono ricavare qualche soldo in più. Venere cambia nella giornata di venerdì. Attenzione alla Luna piena che causa malumore.

Branko, le previsioni della settimana: l’oroscopo per amore e lavoro

CANCRO: arriva Venere nella giornata di venerdì. Bene il settore degli incontri. L’estate è già dentro di loro, quindi non devono temere. Non sentono più l’irritazione. Nella loro vita manca un po’ di tocco romantico. Presto avranno tutta la passione che vorranno, dice l’oroscopo di Branko.

LEONE: sono I sovrani dello zodiaco, ma dovrebbero scendere dal trono ogni tanto, per toccare con i piedi la realtà. Vinceranno in amore grazie a Venere. Luna piena in arrivo. Devono accettare il cambiamento nel fine settimana. Se Mercurio e Giove si muovono, anche loro devono farlo.

VERGINE: si rischia il loro cielo, possono prendersi il loro amore. Ci sono due alleati per loro, Mercurio e Giove, che li aiutano negli incontri. Devono scrollarsi di dosso l’incertezza oltre al nervosismo.