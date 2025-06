Scopriamo cosa succederà nella vita degli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 6 al 12 giugno 2025 (tratto da Chi), tenendo sempre conto delle influenze planetarie, delle stelle, per quel che concerne l’amore, il lavoro e la fortuna.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dal 6 al 12 giugno 2025

BILANCIA: il cielo si muove veloce per i nati sotto questo segno. Devono essere pronti per l’arrivo di Giove. Per fortuna Venere non sarà più contro. Necessitano di un amore che li renda forti e decisi.

SCORPIONE: situazione astrale interessante, ma con un Marte ancora di difficile aspetto, in più Venere inizia a fare i capricci. Mercurio e Giove arrivano nella loro vita come due potenti alleati. Bella cura di ottimismo. Sono in arrivo delle buone novità. L’amore? Uno strazio assai dolce.

SAGITTARIO: il cielo della settimana sembra la porta girevole di un albergo, tra chi entra e chi esce. Lasciano una posizione scomoda Mercurio e Giove. Aspettavano da tanto una risposta per ricominciare a vivere. Prima o poi riusciranno a risolvere i loro problemi. Sta a loro rendere romantica la Luna, dice l’oroscopo di Branko.

Branko svela l’oroscopo settimanale per amore e lavoro

CAPRICORNO: dolce carezza da parte del cielo. Non devono essere troppo ruvidi. La fine del mese li troverà passionali e innamorati. Bella Luna per gli incontri. Non si esclude un colpo di fulmine. Devono essere pronti ad affrontare alcune polemiche. Meglio fare un check della loro situazione legale.

ACQUARIO: l’amore ha dato loro tanto, anche perché sono molto premurosi, ma attenzione perché da venerdì il pianeta dell’amore non sarà p così morbido. Forse sono troppo intransigenti in famiglia. Devono mostrare a tutti il loro valore anche in campo professionale.

PESCI: il cielo si rischiara. Potente raggio di sole che arriva a illuminare la loro vita. Venere torna amica. Mercurio e Giove si trasferiscono. Ameranno e saranno amati. Il consiglio dell’astrologo è quello di organizzare una bella vacanza.