Vediamo come si comporteranno i primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 6 al 13 giugno 2025 tratto dal settimanale Chi tenendo presente l’amore, la fortuna negli incontri e la sfera lavorativa.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dal 6 al 13 giugno 2025

ARIETE: Marte trabocca di passione questa settimana. Dovrebbero concentrarsi anche sulle scadenze lavorative. Saturno nel loro cielo, è il momento di attivarsi. Bella Luna nel weekend per i nuovi incontri.

TORO: piena forma grazie a Venere, sono anche più attraenti. Verso il 18 giugno potrebbe esserci un incontro speciale. A chi è in coppia la vita passionale può andare a gonfie vele. Molto attivi Giove e Mercurio. Sul lavoro meglio stringere i tempi e concludere il tutto.

GEMELLI: il cielo resta forte per i nati sotto questo segno. Sono favoriti gli affari, le compravendite e gli investimenti. Meglio evitare le battute pungenti. Ci vuole cautela da martedì per la forma fisica, dice l’oroscopo di Branko.

CANCRO: possono contare su Giove e Mercurio. La situazione finanziaria va rimessa in sesto al più presto. Non devono aspettarsi dei risultati immediati. Si intravedono degli spiragli interessanti. Marte in posizione amica, oltre a Venere che rappresenta un lasciapassare.

LEONE: incontri e vita mondana grazie al Sole. Devono concedersi un po’ di tempo tutto per loro, anche riflettendo meglio. Giove non è più in posizione attiva. Marte li saluterà martedì. Possono concedersi una pausa.

VERGINE: possono trascorrere un inizio d’estate luminoso. Venere magnifica, e amici Mercurio e Giove. In amore possono trovare il coraggio di farsi avanti. La vita di coppia si rianima un po’, bene anche i contatti di lavoro.

