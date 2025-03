Scopriamo cosa succederà nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 7 al 13 marzo 2025 tratto dal settimanale Chi, tenendo conto della sfera sentimentale e quella professionale, con un’attenzione particolare anche nei confronti della fortuna negli incontri, tra influenze planetarie e stellari.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: vivono un fine settimana con una Luna parecchio nervosa anche perché si mette in mezzo Marte. Attenzione ai parenti che potrebbero essere un po’ serpenti in questo delicato periodo. Possono contare sulla difesa di Giove, Mercurio, Venere e Plutone. Il consiglio è quello di non tenersi dentro tutto, anzi, meglio aprirsi alla persona che hanno più vicina.

TORO: cielo di marzo che non è pazzo, anzi, azione e pensiero possono andare di pari passo. Nel fine settimana contano sulla Luna, riescono a organizzare una bella gita insieme al loro partner. Se sono innamorati possono davvero realizzare qualcosa di bello per gli altri. Prende forma nella loro mente una bella idea.

GEMELLI: all’inizio della settimana possono fare un viaggio di lavoro molto ricco di stimoli. Interessanti le nuove conoscenze. Il consiglio dell’astrologo è quello di non innervosirsi troppo. Raccoglieranno presto i frutti di tutti i loro sforzi. Vivace la sfera dei nuovi incontri. Devono curare di più le relazioni di lunga data.

CANCRO: Luna nel segno nel fine settimana. Hanno un magnetismo davvero irresistibile. Ci vuole più maturità per quanto riguarda il matrimonio, quindi sono avvertiti. Nuove sfide per la carriera e buona tenuta fisica. Vanno molto d’accordo con il Sagittario, dice l’oroscopo di Branko.

LEONE: il consiglio dell’astrologo è quello di andare al mare nel fine settimana perché potranno ricaricare le pile. Si vogliono sentire protagonisti in questo grande mondo che è sempre più confusionario. Le storie di lunga data non deludono. Da lunedì 10 marzo possono mettere mano ai loro affari. La Luna li rende intraprendenti e soprattutto inventivi.

VERGINE: sabato e domenica sono delle giornate ideali per fare una gita. Possono fare un bell’incontro con una Luna davvero complice. Attenzione agli influssi negativi. Non bisogna esagerare se si ha tanta fortuna dalla loro parte. Un segreto potrebbe essere rivelato.