Oroscopo settimanale Branko 8 – 14 aprile/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e…

Oroscopo settimanale Branko 8 – 14 aprile, previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle secondo l’oroscopo settimanale di Branko per la settimana che va dall’8 al 14 aprile? Quali saranno i segni con le stelle favorevoli al proprio fianco e quali avranno dei giorni turbolenti? Branko, come ogni mercoledì ha pubblicato su Chi il suo oroscopo settimanale. Scopriamo segno per segno cosa dicono le stelle. Per i nati sotto il segno dell’Ariete questo periodo inizia con uno scontro diretto tra Sole-Luna. Per questo segno zodiacale nella Domenica delle Palme ci sarà davvero di tuto da pensieri disordinati e parole senza filo logico all’amore e passione.

OROSCOPO BRANKO OGGI 6 APRILE 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro e...

I nati sotto il segno del Toro secondo l’astrologo inizierà questa settimana la sua primavera, Il Primo quarto di Luna in Cancro apre le feste pasquali con un augurio d’amore. Questo segno zodiacale nei prossimi giorni saprà sfruttare l’onda della fortuna anche negli affari e nel lavoro, soprattutto nelle giornate del 13 e 14 aprile. Per il viaggio di Pasqua l’astrologo consiglia la città di Parma, città del Toro. Per i Gemelli sarà una settimana difficile, soprattutto per i più giovani che vivranno questa esperienza per la prima volta. L’astrologo consiglia a questo segno di essere preparati ad un aumento delle spese.

Oroscopo Branko oggi 6 aprile 2022/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario e…

Oroscopo settimanale Branko dal 8 al 14 aprile: Scossoni emotivi per il Cancro

Secondo l’oroscopo settimanale di Branko per i giorni che vanno dall’8 aprile al 14 aprile il Cancro dovrà fare qualcosa per rinfrescare il proprio rapporto, mentre per tutti i single il cielo è molto favorevole per trovare una grande e definitiva passione. Per il segno del Leone molti rapporti si sono trasformati con la presenza di Urano contro e successivamente Saturno opposto. La città consigliata per questo segno è Roma in cui il Leone potrebbe avere un interessante incontro con la Bilancia.

Mercurio favorevole per la Vergine fino al 29 aprile che porterà a qualche nuova occasione di guadagno. Il problema, secondo l’astrologo, per questo segno nasce nelle collaborazioni di vecchia data che per tutto il mese saranno sotto l’opposizione di quattro pianeti fermi in Pesci.

Oroscopo settimanale Branko 8-14 aprile/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Pesci e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA