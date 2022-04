Oroscopo settimanale Branko 8-14 aprile/ Previsioni per Bilancia, Scorpione, Pesci e…

Oroscopo settimanale Branko 8-14 aprile, previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle secondo l’oroscopo settimanale di Branko per la settimana che va dall’8 al 14 aprile? Quali saranno i segni con le stelle favorevoli al proprio fianco e quali avranno dei giorni turbolenti? Branko, come ogni mercoledì ha pubblicato su Chi il suo oroscopo settimanale. Scopriamo segno per segno cosa dicono le stelle. Per i nati sotto il segno della Bilancia la situazione amorosa sarà abbastanza noiosa per via delle stelle di questo segno concentrate tutte sul campo di lavoro, affari, salute e carriera. Per questo segno sarà impensabile passare Pasqua senza amore e il consiglio dell’astrologo è quello di trovare un’altra persona di questo segno zodiacale per passare una Pasqua immersi tra la natura.

Per i nati sotto il segno dello Scorpione si preannuncia una Pasqua scoppiettante per via delle stelle che stanno assumendo posizioni luminose raggiungendo salute e benessere interiore. Secondo l’astrologo, il primo traguardo da raggiungere per questo segno zodiacale è la serenità d’animo. Per i Sagittario nel mese di aprile aumenteranno le pressioni di Giove, Venere Nettuno e Marte, e l’astrologo consiglia una revisione generale di tutto.

Oroscopo settimanale Branko dal 8 al 14 aprile: Pesci al top!

Secondo l’oroscopo settimanale di Branko per i giorni che vanno dall’8 aprile al 14 aprile il Capricorno venerdì e sabato nasce la Luna primo quarto in opposizione dal Cancro, che potrebbe creare confusione in famiglia e aumentare lo stress. Per questo segno zodiacale però ci sarà un risveglio romantico grazie all’influsso di Venere, Marte, Giova e Netturno, il consiglio di Branko è quello di sposarsi senza attendere oltre.

Per l’Acquario il consiglio dell’astrologo è quello di incominciare a risparmiare per riuscire ad arrivare preparati a fine aprile quando qualcuno chiederà a questo segno una certa disponibilità finanziaria. I più giovani probabilmente stanno costruendo il proprio nido, mentre per i più adulti sono previste spese per i propri figli. Il segno più al top di questo oroscopo settimanale di Branko sono i Pesci che dovranno approfittare della protezione delle stelle per affari e lavoro. Il Primo quarto di Venere di venerdì 8 e sabato 9 è fortunata di per sé e la prossima settimana a questo segno si aggiungerà anche la presanza di Marte nel segno e Mercurio in Toro.

