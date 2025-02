Tratto dal settimanale Chi ecco l’oroscopo settimanale di Branko dal 14 al 20 febbraio 2025 per i primi sei segni dello zodiaco. Si devono sempre tenere presente le influenze planetarie e le indicazioni delle stelle.

Oroscopo settimanale di Branko dei primi segni: magia d’amore per l’Ariete

ARIETE: grande magia di San Valentino regalata da Venere e con una Luna quieta che consiglia ai nati sotto questo segno di prendersela un po’ comoda. Grande aspettativa per la loro vita pratica, ma il consiglio è quello di aspettare un po’ prima di agire del tutto. Il lato spirituale va curato al meglio. La meditazione può aiutare molto in questo senso.

TORO: Luna nel cielo che aiuta l’amore soprattutto nella giornata di San Valentino dedicata a tutte le coppie. C’è qualcosa che faticano a tirar fuori, forse il loro desiderio di vivere delle emozioni forte e intense a più non posso. C’è un po’ di timidezza in questo periodo. Bello stimolo professionale nel corso della giornata di venerdì. Mercurio molto attivo, però meglio tenere un atteggiamento prudente in generale.

GEMELLI: quando devono affrontare un ostacolo e superarlo allora non sono secondi a nessuno come lo dimostreranno nei prossimi giorni grazie all’interno di Mercurio e Sole. Dinamico il cielo lungo tutto l’anno corrente. Non importa se Saturno sarà contro di loro perché riusciranno a raggiungere i loro obiettivi. Favoriti anche i nuovi incontri.

CANCRO: il cielo dei nati sotto questo segno migliora sempre di più soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa. Sono amati e apprezzati dalle persone a loro più care. Buona notizia per quanto riguarda gli affari. Mercurio porta nuovi interessanti. Garantito il loro spirito imprenditoriale con un Marte dalla loro parte, stando all’oroscopo di Branko.

LEONE: una Venere brillante splende nel loro cielo quindi non devono temere dal punto di vista amoroso. Oggi possono contare su una Luna in ottima posizione. Passo avanti a San Valentino e Mercurio che smette di ostacolare matrimoni e unioni in generale. Finalmente da martedì con il Sole potranno tornare a vincere.

VERGINE: passeranno un San Valentino davvero invidiabile perché avranno dalla loro parte sia la Luna sia Venere. Attenzione all’ostilità di Mercurio dietro l’angolo. Per fortuna possono contare sulla loro inesauribile pazienza. Il consiglio è quello di mantenere il controllo attraverso la pratica della meditazione.