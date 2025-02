Svelato l’oroscopo settimanale di Branko (dal 14 al 20 febbraio 2025) per quanto concerne gli ultimi sei segni dello zodiaco, tratto dal magazine Chi. Come si comporteranno Luna, Venere, Marte, Saturno, Giove e Urano? Andiamo a scoprirlo con queste previsioni dello zodiaco sempre puntuali.

Oroscopo settimanale di Branko: amore, lavoro e fortuna negli incontri

BILANCIA: il Sole è dalla loro parte nel giorno dedicato a tutti gli innamorati. Non devono avere dubbi sul partner anche se le conferme dall’altra parte tardano ad arrivare. Nel cielo hanno favoriti sia Marte sia Venere quindi non devono assolutamente litigare. Protetto il lavoro, specialmente quello dipendente. In questo periodo cercano di più la leggerezza.

SCORPIONE: nuovi incontri e antichi amori che vengono illuminati dall’amore che vince sempre tutto. Possono vivere qualcosa di giovane e fresco a San Valentino quindi non devono temere il peggio, anche merito dell’intervento di Mercurio. Gli artisti nati sotto questo segno possono trovare la chiave del successo.

SAGITTARIO: purtroppo devono avere a che fare con il nervosismo della Luna proprio durante San Valentino. Mercurio disturba un po’ la famiglia. Con le persone appartenenti a generazioni diverse è difficile la comunicazione. L’amore è splendente con una Venere calda e impetuosa. Dal prossimo giovedì possono contare sulla Luna.

Branko: l’oroscopo della settimana prossima dal 14 al 20 febbraio 2025

CAPRICORNO: i nati sotto questo segno hanno maggior forza e potranno essere maggiormente felici durante San Valentino. Luna amica che porta lontano e anche il Sole è nella stessa situazione. Attenzione solo alla gelosia. Gli affari procedono bene, idem la sfera lavorativa.

ACQUARIO: Mercurio ha dato tanto, ma ora è tempo di lasciarlo andare. Grande spinta per gli affari. Bilancio positivo, ma non devono dimenticare l’amore con una Luna piuttosto intensa. C’è all’orizzonte un ritorno di fiamma con una Venere che rinsalda le amicizie, svela l’oroscopo di Branko.

PESCI: Luna capricciosa nella giornata di San Valentino, senza parlare di Mercurio che potrebbe aiutare i nati sotto questo segno nella comunicazione. Marte riempie la loro vita con una grande forza vitale e spirito d’iniziativa. Il consiglio dell’astrologo è quello di usare cautela il giorno 20 febbraio.