Oroscopo settimanale Branko dal 14 al 20 settembre 2024: Gemelli amati

Torno l’appuntamento con l’oroscopo settimanale di Branko per la settimana che va dal 14 al 20 settembre 2024. Cosa prevedono le stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. L’esperto di astri, come si legge sul settimanale Chi, ai nati sotto il segno dell’Ariete, consiglia di lasciarsi finalmente andare in amore. Dopo aver chiuso il cuore, è ora di riaprirlo anche a nuove conoscenze: se c’è una persona che vi piace, lasciatevi andare e vivete senza pensieri la passione. In caso contrario, uscite e incontrate gente. Il lavoro, invece, va bene e anche se ci sono degli ostacoli, ci sono tutte le possibilità per superarli.

Bella settimana per il Toro che è libero di fare tutto ciò che vuole. Sul lavoro, potrebbero sorgere dei problemi ma è importante non portarli a casa. Se siete single da tempo e cercate l’amore, uscite e puntate tutto sulla serata fra martedì 17 e il 18 settembre. Bel cielo per i nati sotto il segno dei Gemelli che vivranno una settimana all’insegna dell’amore ricambiato. Attenzione, però, alla sfera economica in cui sarà necessario muoversi con un po’ di cautela.

Oroscopo settimanale Branko: le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

Secondo le previsioni dell‘oroscopo settimanale di Branko, la settimana dal 14 al 20 settembre 2024, i nati sotto il segno del Cancro vivranno giorni importanti sia nella sfera sentimentale che professionale. In amore tutto procede a gonfie vele con qualche incontro che potrebbe regalarvi delle emozioni pazzerelle e sul lavoro le occasioni non mancheranno anche se sarà necessario essere intraprendenti.

Tutto a gonfie vele per la sfera economica e professionale dei nati sotto il segno del Leone che, però, devono stare attenti a non crearsi dei nemici con l’atteggiamento deciso e intraprendente. Per i single del segno, sono possibili nuovi incontri. Infine, la Vergine è piena di entusiasmo e non sarà difficile conquistare la persona che vi piace. Con intelligenza e astuzia riuscirete anche a superare eventuali ostacoli a lavoro.

