Oroscopo settimanale Branko dal 15 al 21 settembre 2025: sorprese bollenti per Cancro, ma Leone vive giorni di chiusura totale.

Comincia una nuova settimana quasi autunnale ed eccoci con l’Oroscopo settimanale Branko per i giorni che vanno dal 15 al 21 settembre. La Vergine vede il transito di Venere, che aiuta i nati sotto questo segno a dare il meglio di sè in amore. Andiamo nel dettaglio a scoprire le previsioni per i giorni a venire. Pronti?

Oroscopo settimanale Branko dal 15 al 21 settembre 2025: Ariete, Toro, Gemelli

ARIETE: carissimi Ariete, vi trovate a vivere una settimana all’insegna dell’amore. Imparerete che il partner ha bisogno di attenzione oltre che grandi gesti. Per il resto, l’Oroscopo settimanale Branko vi vede un po’ sotto stress ma potrete rimediare fermandovi ogni tanto e dedicarvi ai vostri interessi. A lavoro potreste vivere qualche piccolo problema di comunicazione per via di Mercurio in opposizione.

TORO: amici del Toro, anche voi come i Vergine riscoprite la tenerezza grazie al transito di Venere. Questo è il momento giusto per sorridere di più con il partner. A lavoro riuscirete a risentirvi carichi e pieni di motivazione. Buone notizie anche sul fronte salute: va tutto a meraviglia!

GEMELLI: i nati sotto il segno dei Gemelli stanno facendo un grande ordine nella loro vita. Addio alle cose rimaste in sospeso, meglio sbrogliare i nodi il prima possibile! In ambito lavorativo siete più comunicativi del solito e questo renderà le vostre richieste estremamente convincenti.

Oroscopo settimanale Branko dal 15 al 21 settembre 2025: Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: i nati sotto il segno del Cancro riscoprono il loro lato amoroso con Venere che transita in Vergine. Per voi si prospetta tanta passione, ma soprattutto tantissimi baci! A lavoro, l’Oroscopo settimanale Branko vede un po’ di difficoltà ma grazie alla vostra empatia riuscirete a superare ogni conflitto e ostacolo che vi si pone davanti. Attenti alla stanchezza in fatto di salute.

LEONE: ed eccoci agli amici del Leone, che si ritrovano invece in un momento di rara chiusura. Per la prima volta vi sentite un po’ scarichi, ma in amore si rafforza tanto il rapporto. Mercurio che transita in Bilancia vi sostiene a lavoro, dove riuscirete a farvi valere come mai prima d’ora. Giovedì sarà il vostro giorno fortunato.

VERGINE: carissimi Vergine, voi siete i protagonisti assoluti di questa settimana. Il vostro fascino è alle stelle, siete irresistibili grazie a Venere nel vostro segno. A lavoro è il periodo perfetto per stringere contratti e accordi. In fatto di salute, riuscirete ad essere pieni di forza ed energia. Il weekend dell’Oroscopo settimanale Branko vede un sabato e una domenica molto fortunati.