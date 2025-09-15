Oroscopo settimanale Branko dal 15 al 21 settembre 2025: nuove chance per Scorpione, Sagittario distante dal partner, Acquario e Pesci sotto i riflettori.
L’Oroscopo settimanale Branko per gli ultimi sei segni dello Zodiaco vede una settimana davvero importante, a partire da Bilancia che spende parole profonde in amore fino ad arrivare agli amici del Capricorno che invece arrancano un po’ con la salute. Passiamo subito a scoprire cosa ci svelano le stelle!
Oroscopo settimanale Branko dal 15 al 21 settembre 2025
BILANCIA: amici della Bilancia, l’Oroscopo settimanale Branko vede Mercurio nel segno e questo vi aiuta molto con la comunicazione. Si tratta dunque di un buon momento per gli accordi lavorativi, ma anche per scrivere messaggi d’amore indimenticabili al partner. In tema salute, avete Marte nel segno che vi regala una forza straordinaria.
SCORPIONE: cari Scorpione, anche per voi questa settimana di settembre inizia nel modo giusto con Venere in Vergine. In amore si spengono i conflitti con il partner, mentre rafforzate il sentimento grazie alla complicità. A lavoro buone notizie: potreste ricevere la proposta per un colloquio importante! Giorno fortunato? Mercoledì.
SAGITTARIO: i nati sotto il segno del Sagittario sono pronti a una settimana un po’ inquieta per colpa di Venere, e questo potrebbe portarvi a cercare un po’ di distanza dal partner. Bene invece a lavoro, specialmente per il team che si trova più rafforzato che mai. Riguardo alla salute, attenti a non eccedere con gli impegni.
Oroscopo settimanale Branko dal 15 al 21 settembre 2025
CAPRICORNO: amici del Capricorno, siete in un momento cruciale della vostra relazione amorosa: con il partner state costruendo un rapporto profondo e duraturo. L’Oroscopo settimanale Branko vi vede arrancare a lavoro, dove dovrete portare pazienza onde evitare malintesi.
ACQUARIO: amici Acquario, per voi si apre una settimana piena di gioia in amore. Tanta fortuna anche per i single che finalmente potrebbero fare un incontro ‘life changing‘, come si suol dire. A lavoro siete pieni di idee, non abbiate paura a condividerle, potreste aver fatto gol! Bene anche la salute, che vi vede decisamente in forma.
PESCI: carissimi Pesci, questa settimana le coppie potrebbero sentirsi un po’ in crisi in questo periodo, ma è per via dell’ingresso di Venere in opposizione. Fortunatamente l’uscita di Mercurio vi riporta pace a lavoro e tante nuove opportunità.