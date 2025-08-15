Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 agosto 2025: tutte le previsioni da Ariete a Vergine.

Inizia una nuova settimana e come di consueto, ecco l’Oroscopo settimanale Branko per schiarirci le idee e capire cosa fare di questi giorni che ci restano prima dell’arrivo di settembre. Il sole resta nel segno del Leone fino al 22 agosto, mentre Marte che transita in Vergine rende alcuni segni più concreti e produttivi nella loro quotidianità. Andiamo dunque a scoprire le previsioni dei primi sei segni dello zodiaco dal 18 al 24 agosto 2025.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 11-17 agosto 2025/ Da Bilancia a Pesci: Sagittario passionale, flop Acquario

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 agosto 2025: Ariete, Toro, Gemelli

ARIETE: grande periodo questo per i nostri Ariete che riscoprono la passione in amore. Siete stanchi e non avete voglia di discutere inutilmente con il partner. E fate bene! Anzi, prendetevi del tempo per esplorare meglio la vostra coppia. A lavoro avete bisogno di un po’ di pazienza per cogliere i frutti del vostro lavoro. In salute, aumenta tanto l’energia.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 11-17 agosto 2025/ Da Ariete a Vergine: Toro cambia lavoro? Sorpresa Gemelli!

TORO: anche questa settimana i Toro sono molto fortunati e si ritrovano più dolci del solito, coltivando grande stabilità e radicamento. Siete inclini a trovare compromessi e accordi lavorativi. Ottimo anche il piano del benessere: vi trovate estremamente equilibrati.

GEMELLI: i single Gemelli fanno festa! Durante questo agosto l’Oroscopo settimanale Branko vi vede pronti per nuovi incontri, mentre le coppie chiariscono i lasciati in sospeso. Avete grandi idee a lavoro, e la vostra genialità viene riconosciuta. Attenzione allo stress, non è il momento di eccedere.

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 agosto 2025

CANCRO: continua l’Oroscopo settimanale Branko con gli amici del Cancro che finalmente si riappacificano con qualche parente dopo un litigio. Sentite molta vicinanza emotiva con il partner. A lavoro stanno per arrivare proposte davvero interessanti, mentre vi sentite in equilibrio a livello di salute.

Oroscopo settimanale Simon and the Stars, 11-17 agosto 2025/ Da Bilancia a Pesci: Capricorno proposta top

LEONE: periodo scottante per i Leone. I nati sotto questo segno stanno per prendere grandi decisioni in amore: una casa nuova? Un matrimonio? Chi lo sa. In ambito lavorativo siete dei fulmini, avete progetti in cantiere che faranno scintille. In salute siete al massimo. Insomma, periodo d’oro.

VERGINE: ed eccoci al segno della Vergine, che ritrova stabilità dopo insicurezze durate per molto tempo. Fate chiarezza in amore e pianificate il vostro futuro lavorativo. A livello fisico siete al top! Complimenti!