Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 agosto 2025: tutto quello che devi sapere sulle previsioni da Bilancia a Pesci.

Andiamo ora a scoprire tutto sull’Oroscopo settimanale Branko per la settimana dal 18 al 24 agosto 2025 e stavolta ci occupiamo degli ultimi sei segni dello zodiaco. Ecco a voi le previsioni in amore, lavoro e salute per i prossimi giorni.

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 agosto 2025: Bilancia, Scorpione, Sagittario

BILANCIA: cari Bilancia per voi sta arrivando un periodo di incertezza. Fortunatamente secondo l’Oroscopo settimanale Branko gestirete tutto con grande diplomazia mostrandovi maturi e pronti al cambiamento. In tema lavoro, è un momento di grande creatività che dovete utilizzare tutta per far vedere il vostro potenziale. Bene anche in salute, ma cercate di mantenere la calma.

SCORPIONE: cari Scorpione, in amore provate sintonia col partner riscoprendovi ancora più vicini di quanto pensavate. A lavoro stanno per cambiare tante cose, ma le trasformazioni in atto portano solo vantaggi! Energeticamente, siete davvero al top.

SAGITTARIO: continua l’Oroscopo settimanale Branko con i nati sotto il segno del Sagittario. In amore avete voglia di scoprire cose nuove, e i single si trovano nel loro periodo migliore per esplorare qualcosa di particolare. Sulla salute, siete in forma e amate allenarvi quasi ogni giorno.

Oroscopo settimanale Branko dal 18 al 24 agosto 2025: Capricorno, Acquario, Pesci

CAPRICORNO: i nati sotto il segno del Capricorno sono riflessivi rispetto alle relazioni. State rafforzando le amicizie e il rapporto con il partner diventa sempre più profondo e solido. A lavoro otterrete presto una promozione che vi permetterà di crescere in maniera professionale. In salute, recuperate energia mentre siete in vacanza.

ACQUARIO: sul filone dei Sagittario, anche gli amici dell’Acquario hanno voglia di sperimentare in amore. L’Oroscopo settimanale Branko vi vede pronti per nuove esperienze, anche a lavoro dove sviluppate progetti unici e destinati al successo. In salute, meglio calmarvi: avrete bisogno di correre a settembre!

PESCI: ed eccoci giunti al segno dei Pesci, che sono estremamente ispirati, poetici e romantici. Per voi è un periodo pieno zeppo di creatività e coltivate i vostri talenti anche a lavoro. Siete in piena armonia con voi stessi e il resto del mondo se ne sta accorgendo.