Svelato l’oroscopo settimanale di Branko dal 20 al 26 giugno 2025: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Scopriamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 20 al 26 giugno 2025 (tratto dal magazine Chi) con l’attenzione necessaria all’amore, al lavoro e alla fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni fino al 26 giugno 2025

ARIETE: dopo un periodo in cui tutto sembrava facile ora hanno bisogno di adattarsi alla situazione stellare. Saturno e Nettuno si scontrano. Luna nuova che evidenzia certi problemi, che vanno sbrogliati un po’ per volta. Non devono preoccuparsi troppo delle spese. Venere provvede a loro.

TORO: non manca l’ottimismo se c’è Venere positiva. Il cielo esalta la loro bellezza. Con la Luna nuova arriva una bella notizia per quel che riguarda il lavoro. C’è una nuova conoscenza all’orizzonte, ci si possono dedicare. Disturbati Saturno e Nettuno.

GEMELLI: il cielo li riporta con i piedi per terra. È ora di pensare agli affari in maniera seria. Ci sono amici esperti a cui chiedere consiglio. Qualcuno è un po’ troppo sognatore. L’amore è un segreto ben custodito nel loro cuore. Cautela in famiglia, dice l’oroscopo di Branko.

Branko svela le previsioni settimanali: oroscopo per amore e lavoro

CANCRO: periodo del loro compleanno, Luna accanto a Venere che aiuta a sognare un amore con maggior forza. Mercurio porta un po’ di vivacità in più. Giove è il pianeta del benessere e della fortuna. Non devono combattere una battaglia contro loro stessi. Luna nuova.

LEONE: è come una pentola pronta a esplodere. Vorrebbero amare e combattere il meno possibile. Luna nuova che dà una spinta in più. Devono incanalare l’energia nelle giuste attività. In amore bisogna puntare in alto. Il tempo lavora per loro.

VERGINE: la loro vista sta cambiando così in fretta che nemmeno se ne rendono conto. C’è un vento diverso con i nuovi incontri. Il mondo è fonte di sorprese interessanti. Marte nel segno li dota di una bella energia vitale. Ora si riprendono alla grande.