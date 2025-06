Ecco l’oroscopo settimanale di Branko dal 27 giugno al 3 luglio 2025: le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Si prosegue con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 27 giugno al 3 luglio 2025 (tratto dal magazine Chi) per quanto riguarda la sfera professionale e sentimentale.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dal 27 giugno al 3 luglio 2025

BILANCIA: il cielo non è il massimo, ci sono troppe paranoie. Alcuni si sono rilassati un po’ troppi. Alcuni hanno deciso di dar loro una smossa. Devono far spazio alle novità. Mercurio porta nuove conoscenze. Un bel ricordo li unisce con il Toro.

SCORPIONE: Marte inietta nelle vene un cocktail esplosivo, possono attirare sguardi da persone molto interessate. Se cercano il vero amore non si devono accontentare. Potrebbero finire per chiudersi in loro stessi. Vita pratica condizionata da Mercurio in aspetto difficile.

SAGITTARIO: Marte è messo di traverso, la concorrenza li tiene d’occhio. Devono andare avanti senza interessarsi agli altri. Li sorveglia Mercurio, ma il consiglio è quello di seguire la loro strada. Non devono avere fretta. Mercoledì prossimo nasce un nuovo amore, dice l’oroscopo di Branko.

Branko svela l’oroscopo della settimana: le previsioni degli ultimi segni

CAPRICORNO: possono contare sull’appoggio di Venere e Marte. Influenze che coinvolgono la famiglia. Non devono correre il rischio di scontri frontali. Pensieri inquieti portati da Saturno, Nettuno e Giove. Il consiglio è quello di essere sinceri con loro stessi. Pieni di emozione i nuovi incontri.

ACQUARIO: inizia un lungo transito Mercurio, devono portare pazienza. Spazientirsi non è una soluzione efficace. Le ferie sono vicine anche perché sono parecchio stanche. Ci sono dei contrasti per quel che riguarda le divisioni di proprietà, ma potranno avere la meglio. Impossibile dimenticare una persona della Bilancia.

PESCI: troveranno l’amore entro l’estate. Possono smussare gli angoli del loro carattere. Se si arrabbiano le persone si spaventano. Non devono dare troppo per scontato l’amore. Mercurio promette nuovi incarichi oltre agli scatti di carriera.