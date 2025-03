Si prosegue con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko, 28 marzo – 3 aprile 2025, sempre tratto dal magazine Chi. Cosa succederà alla sfera professionale? Ci sarà una battuta d’arresto oppure spiccherà il volo? E invece l’amore subirà dei danni oppure sarà sempre più splendente? Scopriamolo con le sue previsioni dello zodiaco, tenendo anche conto delle influenze planetarie (Marte, Venere, Urano, Saturno, Nettuno, Mercurio e Plutone).

Oroscopo settimanale di Branko, 28 marzo – 3 aprile 2025: le previsioni dello zodiaco

BILANCIA: Luna difficile nella giornata di sabato, che coinvolge matrimonio e sfera professionale. Domenica devono stare attenti a Nettuno, che può portare un sacco di confusione in tutti i campi. Complicato anche Marte. L’amore va migliorando. L’astrologo consiglia caldamente di non maneggiare oggetti pericolosi.

SCORPIONE: Marte che esalta Venere, il pianeta dell’amore. Mercurio raggiunge il loro cielo il 30 ed è subito una gran passione. Forse sono pronti a rischiare di nuovo. Devono comunque fare attenzione e restare con i piedi per terra perché basta un nulla per far crollare tutto quanto.

SAGITTARIO: possono avere a che fare con una Luna strepitosa sabato 29 marzo. Le buone notizie sono in arrivo dalla domenica. È in previsione un weekend intenso e denso di emozioni sincere. Le coppie innamorate vivono un momento romantico. Mercurio torna sui suoi passi insieme a Venere, quindi possono festeggiare delle giornate decisamente migliori del mese che sta per volgere al termine.

Branko e l’oroscopo della settimana: le previsioni per gli ultimi segni

CAPRICORNO: Luna nuova nella giornata di sabato che porta grandi raggi d’amore anche in famiglia. Transito di Nettuno che durerà a lungo. Più bella la Luna di lunedì mentre martedì possono contare sulla dolcezza. Grazie a Venere e Mercurio possono contare su un bel dialogo. Attenzione ai contrasti anche nelle coppie di lunga data, dice l’oroscopo di Branko.

ACQUARIO: la Luna nella giornata di sabato offre delle belle opportunità di socializzare e organizzare una gita nel fine settimana. Incontreranno persone interessanti e davvero comunicative. Sono molto vicini ad argomenti legati alla spiritualità e all’esoterismo. Amore frizzante martedì e mercoledì, affari e finanze in miglioramento, quindi possono tirare un sospiro di sollievo.

PESCI: i nati sotto questo segno dello zodiaco possono contare di nuovo su Venere e Mercurio. C’è un ritorno molto gradito all’orizzonte. C’è un’altra novità importante nel cielo di primavera. Attenzione al patrimonio e alle eredità di famiglia. Non mancano le attenzioni in amore a cui sono tanto legati.