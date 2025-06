Scopriamo cosa succederà con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 6 al 13 giugno 2025 (tratto dal magazine Chi) per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dal 6 al 13 giugno 2025

BILANCIA: bel Sole che continua a sostenerli, anche se si sentono un po’ spaesati. Elogi meritati da parte dei colleghi. Alcuni li metteranno sotto la lente di ingrandimento. Marte passa alle loro spalle. Il sistema nervoso va preservato. Si consiglia la meditazione.

SCORPIONE: nuovo cielo con colori e forme sempre nuovi. Si respira un’aria fresca di rinnovamento. Non devono accontentarsi di viaggiare con la fantasia. Marte diventa amica quindi nascono amicizie e si potranno avere avventure passionali.

SAGITTARIO: il cielo li tira un po’ di qua e un po’ di là. Qualche imprevisto potrebbe rovinare qualche buonumore. Il consiglio è quello di fare buon viso a cattivo gioco. Marte diventa un po’ fastidioso quindi meglio essere prudenti.

Branko svela le previsioni fino al 13 giugno: l’oroscopo per amore e lavoro

CAPRICORNO: Venere nel settore dell’amore è un faro luminoso che rischia la loro vita. Se seguiranno il loro cuore allora non sbaglieranno mossa. Potranno dimostrare la loro bravura ai colleghi e soprattutto al capo. Non devono dichiarare guerra agli altri solo se provano un po’ di rabbia.

ACQUARIO: la famiglia d’origine in questo periodo è un punto debole. Non tutto può essere pianificato e logico. La situazione si schiarisce martedì. L’amore in questo momento è capriccioso. Bene gli investimenti e gli affari, dice l’oroscopo di Branko.

PESCI: panorama tutto nuovo per i nati sotto questo segno. Possono lasciarsi coinvolgere dalle correnti calde dell’amore. Saturno li richiama alle loro responsabilità. Possono rilassarsi un po’ anche se Marte diventa ostile. Cautela per la forma fisica.