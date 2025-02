Vediamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 7 al 13 febbraio 2025 tratto dalle sue previsioni svelate sul settimanale Chi. Si deve sempre tenere conto degli influssi planetari e delle stelle, che possono influenzare l’amore, la sfera professionale e anche la fortuna negli incontri.

Oroscopo settimanale di Branko (7-13 febbraio 2025) per Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: i nati sotto questo segno vivranno un fine settimana piuttosto nervoso a causa della Luna e di Marte. Il consiglio è quello di fare una bella gita fuori porta con la famiglia o con delle persone care, con una partenza il venerdì e un rientro il lunedì. Potenti i nuovi incontri, possono tornare a comunicare con entusiasmo. L’amore è protetto da Venere nel segno. Luna magnifica nella giornata di giovedì.

TORO: per fortuna non ci sono disturbi in questo cielo anche se la Luna non sarà ottima il giorno 13. Troppi impegni sul lavoro, hanno la testa altrove e non riescono a concentrarsi in amore. Nel fine settimana dovranno sfruttare ogni occasione per brillare. Luna che li rende passionali.

GEMELLI: per portare a termine gli affari dovranno intensificare diversi sforzi. Possono contare su Mercurio perché è grandioso. C’è chi li aiuterà con la burocrazia e le questioni legali che possono essere fastidiose. Non possono contare sempre su Giove. Luna piena ottima nella giornata di giovedì. Nuovi incontri supportati da Venere.

Branko svela l’oroscopo settimanale per gli altri tre segni dello zodiaco

CANCRO: Luna sempre positiva quindi possono tirare un sospiro di sollievo. Hanno una condizione migliore per affrontare le nuove imprese. Hanno voglia di novità con questo Marte nel segno. La vita passionale rimane al primo posto con una Venere che li provoca. Con la Luna piena entreranno dei soldi in più, dice l’oroscopo di Branko.

LEONE: Venere rende l’amore più allegro da vivere, anche se non troveranno ancora il coraggio di fare una mossa definitiva con una persona per cui provano qualcosa. La Luna piena darà una spinta decisiva per i nuovi incontri. Meglio cercare strade nuove per quanto riguarda la realizzazione degli affari.

VERGINE: con questa bella Venere i loro cuori si scalderanno come davanti un camino. Marte annuncia delle passioni improvvise e anche trasgressive. Non devono avere paura di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Sul piano professionale devono farsi valere perché nessuno regala mai nulla. Pensierosa la Luna nella giornata di giovedì.