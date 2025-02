Si procede con gli altri sei segni dello zodiaco analizzati dall’oroscopo settimanale di Branko (fino al 13 febbraio 2025) tratto dal settimanale Chi. L’amore e il lavoro sono influenzati dalle stelle, per chi ci crede, quindi le previsioni dell’astrologo sapranno indicare le strade da seguire durante la settimana.

Oroscopo settimanale Branko dal 7 al 13 febbraio 2025 per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: per i nati sotto questo segno l’amore vince sempre su tutto ed è la soluzione a tutti i problemi. Sarebbero di nuovo pieni di speranza e di energia qualora dovessero incontrare una bella persona da frequentare. Strani incontri sotto la Luna di giovedì che potrebbe cambiare la loro vita. Non bisogna trascurare gli affari.

SCORPIONE: devono allontanarsi dalla rabbia e dal rancore di quest’ultimo periodo. In amore sanno sempre essere molto altruisti, ma attenzione alla Luna in aspetto disarmonico. Ottimo il fine settimana, meglio ignorare le polemiche inutili. Bisogna pazientare un po’ per la realizzazione di buone notizie.

SAGITTARIO: devono concentrare le loro energie per la buona riuscita della sfera professionale. I contratti di lavoro vanno fermati adesso senza aspettare oltre. Magnifico questo Mercurio, ottima la Luna, e l’amore in questo periodo è il faro luminoso. Venere protegge l’amore, Marte pieno di valore.

Branko svela l’oroscopo della settimana per gli altri tre segni dello zodiaco

CAPRICORNO: cielo un po’ storto che va preso per quello che è. Luna fastidiosa anche nel fine settimana, purtroppo. Attenzione in amore perché rischiano di essere un po’ troppo aggressivi. Procedono nella direzione giusta gli investimenti e gli affari. Luna piena nella giornata di giovedì.

ACQUARIO: non c’è un freno alla loro appassionata creatività. Inoltre l’amore è davvero piacevole e non va trascurato nella migliore dei casi. Nel fine settimana devono riposarsi mentre la Luna nella giornata di giovedì 13 febbraio sarà un po’ faticosa. Con una persone del Cancro potrebbe scattare un bacio indimenticabile, dice l’oroscopo di Branko.

PESCI: fine settimana particolarmente sfuggente e meraviglioso con una Luna complice. Devono lasciar da parte i pettegolezzi e concentrarsi solo sugli affari. Possono fidarsi del loro intuito. Luna piena nella giornata di giovedì con una ricca opportunità lavorativa.