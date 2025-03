Cosa succederà agli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Branko dal 7 al 13 marzo 2025 tratto dal magazine Chi. L’amore, la fortuna negli incontri, il lavoro: tutto questo viene analizzato dalle previsioni del famoso astrologo che ha speso la sua vita per aiutare tutti coloro che credono nell’astrologia e nelle influenze stellari e planetarie.

Oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dal 7 al 13 marzo 2025

BILANCIA: agitazione nel fine settimana con una Luna al suo fianco e Marte che li renderà un po’ impulsivi. Meglio pensare cento volte prima di parlare e se proprio hanno bisogno di sfogarsi allora meglio farlo con una persona a loro vicina. Non bisogna mettere in piazza problemi che hanno sul luogo di lavoro. In coppia sono un po’ troppo litigiosi in questo periodo. L’amore è sempre il loro faro, ma va alimentato giorno dopo giorno.

SCORPIONE: non devono temere troppi disturbi dal cielo dato che è sgombro da nuvole di tempesta. È possibile un nuovo amore. Per quanto concerne il lavoro sono molto determinati e possono sgomberare il campo da ostacoli burocratici. Ottimo momento per dedicare tempo e attenzione alla loro forma fisica.

SAGITTARIO: possono contare su una Luna particolarmente sensuale. Potente attrazione in corso, non devono resistere, ma buttarsi a capofitto. Cielo sensibile per la loro vita affettiva. La primavera promette delle emozioni indimenticabili. Possono fare dei passi avanti i progetti che hanno in mente, dice l’oroscopo di Branko.

Branko e l’oroscopo della settimana per Capricorno, Acquario e Pesci

CAPRICORNO: sabato e domenica avranno una Luna che metterà alla prova la loro infinta pazienza. Fine settimana da passare con gli amici, all’insegna del relax. Meglio evitare lo stress. Marte è piuttosto faticoso, meglio non contarci troppo. Nel matrimonio potrebbero esserci dei battibecchi a cui far fronte.

ACQUARIO: il cielo dei nati sotto questo segno è sgombro da fastidi. Non vogliono essere imprigionati in determinati schemi. Vogliono essere liberi di fare quello che più vogliono, dando libero sfogo alla loro passione e al loro affetto. Sono impegnati a sbrogliare certi affari. Possono rinnovare il look.

PESCI: i nati sotto questo segno vivranno un fine settimana ricco per l’amore. Se non sono sicuri a chi affidarsi allora possono contare sulla Luna. A volte possono sembrare con la testa tra le nuvole, ma non devono essere sottovalutati. Meglio scacciare la pigrizia questa settimana.