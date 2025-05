Torna l’appuntamento con l’oroscopo settimanale e le previsioni del celebre astrologo Branko. Andiamo dunque a scoprire cosa accade secondo le stelle dal prossimo 16 maggio fino al 22 maggio 2025, almeno per quanto riguarda la prima parte dello zodiaco.

Cominciamo dal segno dell’Ariete che, secondo l’oroscopo di Branko, potrebbe fare i conti con il ritorno di una persona dal passato. Gli affari potrebbero decollare, così come i progetti più ambiziosi. Per quanto riguarda l’amore si preannunciano giorni molto passionali e appassionanti.

Per quanto riguarda il Toro, il conto in banca sorride grazie ad alcune operazioni fuori programma. Le opportunità sembrano finalmente bussare alla porta e i nati sotto questo segno sono pronti ad acchiappare ogni occasione. La cautela, tuttavia, può essere sempre una preziosa alleata. Amore? Ci sono esitazioni.

Per i Gemelli, nuovi amori bussano alla porta. C’è vivacità e passione. Le coppie di lunga data stanno bene e vivono giorni di serenità ed entusiasmo. Per chi ha progetti importanti all’orizzonte, come sposarsi e convivere, può approfittare del momento positivo.

Per il Cancro, sono giorni in cui è bene non dimenticare l’importanza del realismo. Le occasioni arrivano in diversi ambiti, ma non tutte hanno lo stesso valore. Bisogna prestare attenzione e capire le più concrete per compiere un passo avanti. L’amore è piccante e porta l’attenzione di questo segno su altre persone nell’ambito lavorativo.

L’oroscopo settimanale del Leone invece suggerisce di guardarsi dentro. Se qualcosa non va significa che forse dipende anche da se stessi. L’amore sorride, a patto che si abbia il coraggio di esprimere ciò che si prova nei confronti delle persone che si amano.

Concludiamo con la Vergine: ascoltare e seguire l’istinto può essere una scelta saggia per individuare i possibili finanziatori. L’oroscopo settimanale di Branko suggerisce di restare sempre con i piedi per terra e di fare attenzione a chi trama nell’ombra.