C’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire per ogni settimana che parte; siamo alla metà del mese e le previsioni 12-16 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko mette in evidenza una certa frenesia nel contesto di lavoro. C’è chi attendeva una risposta, forse ancora lontana; non è il momento di lasciarsi andare allo sconforto, il momento è propizio per insistere e perseverare. In amore qualche piccola incomprensione, frutto di gelosia, può scalfire l’umore che sembrava al top. Attenzione alle nuove liaison; cercate di andare oltre le impressioni iniziali e apprezzate l’importanza dei piccoli gesti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 12-16 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Le previsioni 12-16 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: La settimana è rallegrata da una buona partenza grazie al supporto positivo di Mercurio; il pianeta orbita e assiste chi in amore cerca un chiarimento o semplicemente allontanare le nubi dei dissidi. Sul lavoro attenzione alle illusioni, non tutti i progetti sono realmente validi.

SCORPIONE: Il cielo di inizio settimana può dare maggiore spazio ai sentimenti, diversamente da quanto fatto nell’ultimo periodo. L’amore torna protagonista ma non sono da escludere piccole complessità se c’è una liason ambigua. Sul lavoro è il caso di riposare e ritrovare le energie per nuove idee e progetti.

SAGITTARIO: Cambia la percezione rispetto all’ultimo periodo, alcuni progetti di lavoro non sono più incognite dal punto di vista dei possibili successi in arrivo. In amore clima sereno, attenzione però a Venere che non gioca totalmente a vostro vantaggio.

CAPRICORNO: C’è qualcosa che vi attrae ma che non vi convince del tutto, un effetto magnetico che può riguardare l’amore ma anche il mondo del lavoro. Sono giorni intensi, scanditi da possibili novità e al contempo rischi che è ben valutare dal punto di vista di ogni singolo dettaglio.

ACQUARIO: Mercurio nel segno è una boccata d’ossigeno per chi navigava a vista dal punto di vista economico; sul lavoro si parte con una leggera ripresa ma le vere svolte riguarderanno in particolare il periodo a seguire. In amore siete sulla strada giusta, perseverate.

PESCI: Stando alle previsioni 12-16 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko siete nel pieno di un periodo di grande positività e maturazione; sul lavoro gli impegni sono in fermento ed è positivo l’impulso di una collaborazione stretta di recente. In amore cercate di sciogliere le riserve e vivere le emozioni in maniera più sincera.