Una nuova settimana apre un nuovo cerchio, un mini-ciclo di situazioni e opportunità, scelte e difficoltà; le previsioni 12-16 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko portano l’attenzione su cambiamenti considerevoli che potrebbero riguardare diversi ambiti di interesse. Sul lavoro si parte subito con un buon carico di novità; attenzione per lo alle ambiguità, non sempre passare dal vecchio al nuovo implica la certezza di un successo immediato. In amore tornano emozioni che sembravano sbiadite, complice una serenità di coppia riscoperta proprio nell’ultimo periodo. Per i single è un momento di riflessione e attenzione; c’è forse un rapporto che merita una nuova possibilità a dispetto delle recriminazioni recenti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 12-16 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Le previsioni 12-16 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Inizia nel migliore dei modi questa settimana, all’insegna di un rinnovamento piacevole di emozioni e passione; diversi pianeti nel vostro segno aiutano a sciogliere le riserve e, per i single, le occasioni sono in arrivo. Sul lavoro c’è un settore di particolare interesse che potrebbe essere baricentro e bacino di grandi soddisfazioni.

TORO: Dopo una piccola flessione, una leggera pausa dettata dal weekend, una nuova settimana e tanti nuovi propositi sono da accogliere; serve maggiore leggerezza sul lavoro, soprattutto se avete a che fare con novità corpose. In amore affidatevi alla calma, le forzature potrebbero irritare.

GEMELLI: L’aria è placida e sembra che il tempo sia propizio per una svolta decisamente importante; l’energia dell’ultimo periodo è stata difficile da decifrare ma ora siete forse pronti ad inanellare successi. Determinazione sul lavoro ma anche emozioni in fiore in amore.

CANCRO: La luna di inizio settimana stimola la riflessione ma anche una leggere malinconia; cercate di dedicarvi con maggiore attenzione agli obiettivi di lavoro principali. In amore clima sereno e non sono da escludere novità per i single a ridossi del fine settimana.

LEONE: E’ un cielo stimolante, Marte e Mercurio si passano il testimone nel corso della settimana per supportare scintille positive nel contesto di lavoro. In amore domina la generosità, un perdono particolarmente importante potrebbe cambiare la vostra percezione.

VERGINE: Stando alle previsioni 12-16 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko c’è una buona notizia da sfruttare come buon fieno in cascina; giorno dopo giorno troverete grande determinazione nel contesto di lavoro, favoriti i nuovi affari commerciali. In amore torna una discreta serenità, qualcuno potrebbe essere prossimo a prendere una decisione importante.