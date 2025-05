Andiamo avanti con l’oroscopo settimanale e le previsioni di Branko dal 16 al 22 maggio 2025. In questo articolo ci concentriamo sugli altri segni dello zodiaco, approfondendo vari aspetti tra amore, benessere e lavoro.

Cominciamo con il segno della Bilancia: l’amore non è sereno secondo l’oroscopo di Branko e le polemiche sono dietro l’angolo. Il pepe in fin dei conti può anche accendere la relazione, diversamente può essere abbandonarsi ad una nuova relazione. Per quanto riguarda le coppie consolidate, la passione vola.

Allo Scorpione, invece, serve pazienza. Secondo Branko e il suo oroscopo settimanale, quando questo segno affila artiglia fa male sì agli altri ma anche a se stesso. Se qualcosa non funziona è inutile prendere coi piante, ma occorre prendere scelte sagge su come agire.

Per quanto riguarda il segno del Sagittario, occorre prendere iniziativa in amore, se già non lo si è fatto. Chi è nato sotto questo segno si annoia facilmente ma non bisogna a tutti i costi cercare la polemica, specialmente con le persone amate che a volte vorrebbero solo una tregua. La forma fisica non sorride, eppure la passione sotto le lenzuola vola.

Oroscopo settimanale Branko, le previsioni dal 16 al 22 maggio: da Capricorno ai Pesci

L’oroscopo settimanale del Capricorno si focalizza sull’amore e sulle relazioni. Sole e Mercurio infatti sono ottimi alleati per proteggere la propria storia d’amore da tentazioni extraconiugali. Chi è nato sotto questo segno vuole apparire come imperturbabile, in realtà non lo è. Marte è sexy e alimenta la fantasia.

Proseguiamo con l’Acquario, segno messo a dura prova: i vostri figli vi rimbeccano in continuazione e la pazienza è messa a dura apra. L’amore ripaga le fatiche a partire da martedì 20. Attenzione però alla stanchezza che sembra ricordarci l’esigenza di ricaricare le pile.

Chiudiamo l’oroscopo settimanale di Branko con il segno dei Pesci. Gli scossoni delle stelle non preoccupano più i nati sotto questo segno, in grado di affrontare ogni difficoltà. Se ci sono malintesi è bene appianarli, d’altronde Mercurio corre in aiuto dei nati sotto questo segno per risolvere situazioni potenzialmente spinose.