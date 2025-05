Le riflessioni sul futuro passano per le azioni del passato; nuovi giorni all’orizzonte per pianificare e progettare su più fronti ed è proprio su questo che si concentrano le previsioni 26-29 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko. Gli affari chiamano all’attenzione; suonano le sirene delle opportunità e sul lavoro non tutti sono già in grado di assecondare le occasioni scroscianti del periodo. Attenzione a non restare troppo indietro, alcuni treni passano solo una volta. In amore piccole tensioni sentimentali, ruggini che forse risuonano dal passato ma che sarete pronti a dirimere con razionalità. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 26-29 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Le previsioni 26-29 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Una settimana importante, sotto certi aspetti positiva; Saturno nel segno garantisce saggezza per quelle che saranno le decisioni da prendere nel contesto di lavoro. In amore qualcosa è prossimo a cambiare proprio nei primi giorni.

TORO: Forse la generosità non sempre ripaga ma essere coerenti e fedeli a sé stessi non è un valore barattabile; verso la metà della settimana potrebbe esserci qualche cruccio sul lavoro ma ore liete vi aspettano in amore.

GEMELLI: Una riscossa che parte da inizio mese e che si concretizza proprio in questa nuova settimana; siate intrepidi e soprattutto impavidi se c’è da mettere a segno gli ultimi colpi nel contesto di lavoro. Pagate un po’ in amore, meno spensieratezza e qualche tensione di troppo.

CANCRO: E’ forse il caso di riprendere le redini di qualche discorso e, se è il caso, tornare sui propri passi. Sul lavoro gli errori sono da mettere in conto, in amore la Luna di metà settimana porta l’attenzione sulla sincerità.

LEONE: La settimana parte con il ritorno di Saturno nel vostro segno che alimenta le riflessioni sui passi da compiere nel contesto di lavoro. In amore c’è aria di primavera, verso il weekend sono previste emozioni inedite.

VERGINE: Stando alle previsioni 26-29 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko è il momento di fare i conti con Mercurio in posizione ostile. In amore c’è un umore non proprio al massimo e attenzione alla stanchezza che potrebbe accompagnare buona parte dei prossimi giorni nel contesto di lavoro.