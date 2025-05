Una nuova settimana da prendere in carico senza lasciare nulla al caso, le previsioni 26-29 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko mettono l’accento sul contesto di lavoro. Gli affari fioriscono a vista d’occhio ma attenzione a non alimentare false speranze. Al netto delle tante opportunità dei prossimi giorni, le angherie potrebbero nascondersi tra i dettagli. In amore le emozioni sono altalenanti e alternate, forse qualcuno dovrà riflettere ulteriormente sul valore dei propri sentimenti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 26-20 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Oroscopo settimanale Branko previsioni 26-29 maggio 2025/ Gemelli alla riscossa, Toro coerenti

Le previsioni 26-29 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Giornate ambigue e altalenanti ma d’altronde non sempre le stelle garantiscono costanza; una settimana fatta di luci e ombre nel contesto di lavoro e con qualche incomprensione di troppo in amore, attenzione alla Luna nel segno da metà settimana.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 26 maggio 2025/ Scia positiva per gli Acquario, Scorpione ‘in fiore’!

SCORPIONE: Mercurio si allontana e così anche le divergenze che potrebbero aver interessato il contesto di lavoro. Settimana interessante in amore ma attenzione alle scelte tra martedì e mercoledì.

SAGITTARIO: Tirare i remi in barca non è le migliori delle scelte, ma pur sempre un’occasione; che si tratti di lavoro o amore, se le gratifiche non arrivano forse è il caso di fare un passo indietro.

CAPRICORNO: Tornano entusiasmo e varietà in amore dopo giorni dove l’insoddisfazione ha prevalso sull’armonia. Sul lavoro c’è tanto da fare, occhio alle energie verso metà settimana.

ACQUARIO: Saturno non sarà più vostro alleato per la nuova settimana ma ciò non cambia il leit motiv dell’ultimo periodo. Qualche dubbio in amore ma sul lavoro sarete presto coinvolti in iniziative stimolanti.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 26 maggio 2025/ Gemelli, che momento! Vergine in difficoltà…

PESCI: Stando alle previsioni 26-29 maggio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko è il momento di godersi un po’ di meritata leggerezza nel contesto di lavoro. Un leggero nervosismo potrebbe interessare le relazioni in amore ma c’è sempre modo di trovare una soluzione adeguata.