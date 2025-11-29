Le previsioni 29 novembre - 3 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Avventure all’orizzonte ed emozioni da rivalutare, le previsioni 29 novembre – 3 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko mettono l’accento sull’importanza della consapevolezza; sulla capacità di trarre il massimo beneficio da ciò che si osserva nel quotidiano. Sul lavoro non sempre i progetti più ambiziosi sono in linea con le soddisfazioni agognate; in diversi casi la pazienza, come dicono i saggi, è la virtù dei forti. Saper aspettare è fondamentale, anche in amore; le sensazioni rendono meno chiare le riflessioni, appannano la lucidità. Forse è il caso di attendere tempi migliori per decisioni e scelte radicali. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 29 novembre – 3 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Le previsioni 29 novembre – 3 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: In amore c’è finalmente la possibilità di abbandonarsi alla quiete e coltivare sia il rapporto di coppia che nuove conoscenze per i single. Sul lavoro serve maggiore diplomazia, sfide ostiche sono all’orizzonte.

SCORPIONE: C’è un cambiamento nell’aria per quanto riguarda il lavoro ma siete ancora in una fase preparatoria. In amore c’è la voglia di mettere da parte le discussioni per lasciar emergere unicamente la tenerezza e la passione.

SAGITTARIO: Sul lavoro siete finalmente centrati; dopo un periodo allo sbando ora le idee sono più chiare e il caos recente è solo un lontano ricordo. In amore cresce l’entusiasmo e il momento è decisamente propizio per instaurare nuove relazioni.

CAPRICORNO: Non tutto è oro ciò che luccica, sul lavoro occhio alle opportunità ma anche alle responsabilità annesse. In amore – secondo l’Oroscopo settimanale Branko – c’è un senso di distacco, quasi come se fosse una necessità, indagate sulle vostre emozioni.

ACQUARIO: La forza di volontà non vi manca ma dopo aver speso tanto sul lavoro dal punto di vista energetico forse è il caso di rallentare. In amore spunta una connessione inaspettata sulla quale è d’obbligo indagare.

PESCI: Stando alle previsioni 29 novembre – 3 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko è in arrivo un momento di grande ispirazione per quelli che saranno i progetti validi anche per il nuovo anno. In amore c’è un romanticismo da sfruttare soprattutto se si intende far colpo su una nuova fiamma.