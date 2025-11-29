Le previsioni 29 novembre - 3 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.
Le intuizioni sono all’ordine del giorno ma non tutti sapranno o potranno giovare di stimoli interessanti e coinvolgenti; le previsioni 29 novembre – 3 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko partono dal contesto di lavoro e dai prossimi obiettivi da mettere nel mirino. Le ambizioni raggiungono il picco per una parte dello Zodiaco e la determinazione in fiore può essere un buon punto di partenza per l’accelerata decisiva. Occhio alle finanze e soprattutto ai cavilli burocratici. In amore c’è qualche inquietudine latente; coppie alle prese con doverosi chiarimenti e single che forse recriminano ad oltranza. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 29 novembre – 3 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.
Le previsioni 29 novembre – 3 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la prima metà dello Zodiaco
ARIETE: Trovare il coraggio di alzare la voce nel contesto di lavoro non è certo tra le vostre abitudini; nelle prossime giornate sarà però necessario rimettere in moto la vostra determinazione. In amore emerge una grande passione, fare il primo passo è tutt’altro che da escludere.
TORO: Momento di grandi stimoli, di idee che iniziano a proliferare ma che ancora non avete incastonato in una cornice chiara e definita. E’ il momento della pazienza ma anche delle emozioni in amore; se avete coltivato un rapporto con grande attenzione i frutti potrebbero presto essere visibili.
GEMELLI: Intorno a voi c’è una discreta quiete e la possibilità di concentrarvi sugli aspetti di lavoro anche marginali è una buona cosa. Attenzione a non spendere troppe energie nel fine settimana; in amore cercate distrazioni, momenti di svago e anche all’insegna della passione.
CANCRO: Emozioni in fiore nel corso di questi giorni; l’Oroscopo settimanale Branko racconta di momenti importanti per coppie che intendono rafforzare il proprio legame. Sul lavoro le influenze esterne sono talvolta un rischio, proteggetevi.
LEONE: Un periodo florido scandito da un carisma importante da esprimere e ostentare soprattutto nel contesto di lavoro. Se avete delle pretese, mettetele al centro delle vostre discussioni. In amore attenzione ad un umore leggermente in calo soprattutto per i single.
VERGINE: Stando alle previsioni 29 novembre – 3 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko arriva una ventata di idee creative da mettere subito in pratica nel contesto di lavoro. In amore cresce l’armonia, evitate gli attriti.