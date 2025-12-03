Le previsioni 3-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Una nuova settimana da affrontare e come sempre accompagnata da buoni propositi, possibili sfide e momenti altalenanti; le previsioni 3-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko riguardano particolarmente il contesto delle scelte. Sul lavoro è importante imprimere una firma personale e creativa; non snaturarsi per dare vigore al proprio percorso professionale è il concetto chiave dei prossimi giorni. Per alcuni segni momenti più spensierati e progetti e collaborazioni da approfondire con ottime ambizioni per l’immediato futuro. In amore cresce la dolcezza, la passione; single in allerta in caso di incontri speciali e momenti spensierati per le coppie. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 3-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Oroscopo settimanale Branko previsioni 3-7 dicembre 2025/ Armonia per i Toro, Gemelli propositivi

Le previsioni 3-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Sfruttare la diplomazia nel contesto di lavoro può senza dubbio essere l’arma in più per i vostri obiettivi. In amore torna la passione ma attenzione a qualche chiarimento che può rovinare l’umore.

Oroscopo settimanale Branko previsioni 29 novembre - 3 dicembre 2025/ Pesci ispirati, Bilancia concreti

SCORPIONE: Dinamismo e centralità saranno i punti cruciali della vostra settimana; sul lavoro serve prudenza ma giocare con l’istinto può accrescere le opportunità In amore siete coinvolgenti ma non superate determinati limiti.

SAGITTARIO: La leggerezza può tornare a splendere nei prossimi giorni e in vista della chiusura dell’anno in corso; sul lavoro c’è maggiore autonomia e in amore la dolcezza è pronta a rubare la scena.

CAPRICORNO: Stando all’Oroscopo settimanale Branko – previsioni 3-7 dicembre 2025 – c’è un moto perpetuo che vi spinge sul lavoro ma senza una meta particolarmente definita; è tempo di fare chiarezza. In amore incontri interessanti per i single e svago per le coppie.

Oroscopo settimanale Branko previsioni 29 novembre - 3 dicembre 2025/ Toro e Leone protagonisti!

ACQUARIO: C’è più intraprendenza nell’aria dopo una leggera frenata dell’ultimo periodo; sul lavoro si possono riprendere le redini di un progetto importante e spingere con concretezza. In amore più armonia ma occhio a qualche discussione di troppo.

PESCI: Le previsioni 3-7 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko centrano tutti i ragionamenti, soprattutto per il lavoro, sulla creatività in fiore. In amore c’è una stanchezza che non giova all’umore, cercate di recuperare.