Oroscopo settimanale Branko, le previsioni fino all'11 luglio 2025: dall'Ariete alla Bilancia

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, non mancano le sorprese secondo l’oroscopo settimanale Branko. Ecco cosa potrebbe accadere nella settimana 4-11 luglio 2025. Dall’Ariete in rinascita e pronto a un grande luglio, passando per i nati sotto il segno del Toro e dei Gemelli.

ARIETE: Venerdì 4 inizia la vostra estate avventurosa, Venere si sposta nei Gemelli e vi riporta la voglia di sorridere, anzi di ridere di tutto e di tutti. Lo conferma l’elettrico Urano, pianeta delle sorprese inaspettate, oltre che della tecnologia.

TORO: con questo Marte siete sexy, giovedì 10 con la Luna piena attirate gli sguardi e risvegliate desideri proibiti. Avete bisogno di qualcuno che risolva le questioni delle vostre tasche.

GEMELLI: Bilancia, sembra rinata… fate la vostra mossa. Ariete, sicuri che è finita? Per il vostro segno è la settimana delle sorprese: la prima arriva venerdì 4, giorno di Venere.

Oroscopo settimanale Branko, previsioni fino all’11 luglio 2025

Non è finita qui, perché il noto esperto di astri ha aggiornato anche riguardo agli altri segni dello zodiaco, promettendo novità interessanti per la settimana 4-11 luglio anche per i nati sotto il segno del Leone, ad esempio.

LEONE: sono sette giorni che sconvolgono il mondo, almeno il vostro. Venerdì 4 Venere vi fa protagonisti, vi procura incontri e amicizie, vi rende popolari.

VERGINE: Marte nel cielo continua a darvi energia e determinazione, ma ora dovete stare un po’ attenti, non basta la volontà per arrivare là dove volete, a volte più che le maniere forti. Non fatevi governare dall’impulso in amore.

BILANCIA: venerdì 4 arriva l’abbraccio della vostra cara Venere, che si sposta in Gemelli: la stella dell’amore diventa esotica e vacanziera, perfetta per un viaggio pieno di flirt e avventure