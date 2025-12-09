Le previsioni 9-14 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: il punto su amore e lavoro per la seconda metà dello Zodiaco.

Arrivano giorni interessanti e momenti da analizzare nei minimi dettagli; le previsioni 9-14 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko mettono sotto la lente d’ingrandimento le dinamiche riguardanti il lavoro con la possibilità di ottenere delle gratifiche tutt’altro che banali e soprattutto valide per gli obiettivi futuri. Il nuovo anno si avvicina ma sarà fondamentale farsi trovare pronti dal punto di vista energetico; c’è un fiume di occasioni pronto a straripare e buona parte di voi dovranno fiondarsi con forza verso le opportunità. In amore torna finalmente la serenità a braccetto con la passione; per i single è tempo di nuovi incontri e per le coppie si può vivere un periodo di meritato relax e divertimento. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 9-14 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Le previsioni 9-14 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Le strategie del momento sono tutte rivolte verso il nuovo anno in arrivo; sul lavoro serve equilibrio soprattutto se nell’ultimo periodo avete instaurato numerose collaborazioni. In amore cercate di sorprendere di più il partner.

SCORPIONE: Piccoli segnali ma al contempo significativi nella direzione delle piccole svolte che siete pronti ad abbracciare con la chiusura di questo mese. In amore c’è qualche dubbio da sciogliere ma nulla di particolarmente grave.

SAGITTARIO: Manca una sorta di piglio propositivo, almeno nella prima parte della settimana; sul lavoro avrete modo di correggere il tiro verso il weekend. In amore cercate il dialogo a discapito dello scontro.

CAPRICORNO: L’Oroscopo settimanale Branko pone l’accento sulle novità riguardanti il lavoro che potrebbero arrivare ancor prima della chiusura dell’anno. Fatevi trovare pronti anche in amore nel caso in cui dovessero arrivare richieste non proprio in linea con le vostre aspettative.

ACQUARIO: La creatività non cederà al calare del sole sull’anno in corso; la spinta propositiva che vi ha accompagnato in queste settimane – soprattutto sul lavoro – avrà lunga vita anche nell’immediato futuro. In amore cercate di approfittare del periodo sereno per un maggiore relax e complicità.

PESCI: Stando alle previsioni 9-14 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko bisognerà fare delle piccole scelte ma rilevanti nel contesto di lavoro. In amore non è il caso di rallentare se c’è una tenerezza che smuove le vostre emozioni.