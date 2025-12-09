Le previsioni 9-14 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: il punto su amore e lavoro per la prima metà dello Zodiaco.

Un’altra settimana che ci avvicina a passi decisi alla chiusura dell’anno in corso; le previsioni 9-14 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko raccontano di come le stelle siano quasi in trepidante attesa, anche loro vogliose di inaugurare i tanti cambiamenti relativi al nuovo anno. Il tutto passa però per queste giornate cruciali, soprattutto sul lavoro; buona parte dei segni dello Zodiaco avranno da dirimere delle questioni importanti, anche tese; tutto fa brodo per quelle che saranno le emozioni delle settimane a seguire. In amore c’è un po’ di maretta, qualche dubbio che ancora rovina l’umore; cercate di essere maggiormente empatici. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 9-14 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko.

Le previsioni 9-14 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: I prossimi giorni saranno fondamentali per preparare il terreno al nuovo che avanza e che piacevolmente si imbatte nelle vostre vite; sul lavoro ampliate la stima nei vostri confronti, in amore cercate di stare al gioco anche se non proprio soddisfatti.

TORO: La concretezza sarà fondamentale nel corso di questa settimana; sul lavoro si può iniziare a gettare le basi per un cambiamento importante. In amore si torna sulla via della stabilità e soprattutto della complicità.

GEMELLI: Da un lato sarete finalmente in grado di dare libero sfogo alle vostre ambizioni professionali, dall’altro potreste trovarvi alla prese con delle discussioni importanti sul luogo di lavoro. In amore grandi opportunità per i single che sono finalmente pronti a rimettersi in gioco.

CANCRO: Stando all’Oroscopo settimanale Branko non sarà facile affrontare i prossimi giorni dal punto di vista emotivo; c’è qualcosa che vi turba e che vi rende meno concentrati soprattutto sul lavoro. In amore è il caso di trovare i modi giusti per fare ordine tra le idee e i sentimenti.

LEONE: Giornate luminose, cariche di brio e soprattutto scandite da una rinnovata determinazione. Finalmente sul lavoro si può avanzare qualche pretesa in più; anche in amore non siate succubi di situazioni che non gradite.

VERGINE: Stando alle previsioni 9-14 dicembre 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Branko è il momento giusto per pianificare e poi agire nel contesto di lavoro. In amore torna la serenità e qualcuno potrà giovare di una piacevole intesa inedita.